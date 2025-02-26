Немецкие автопроизводители и инженерные фирмы хотят вернуться в Россию

Предприятия заинтересованы в этом при условии отмены санкций

26 февраля 2025, 15:10, ИА Амител

Бундестаг. Германия / Фото: unsplash.com / Leon Seibert

Немецкие инженерные компании и производители автомобилей заинтересованы в возвращении на российский рынок в случае отмены санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера.

"Полагаю, вернуться [в Россию] были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", – заявил политик в разговоре с агентством.

Нимайер также считает, что в возвращении в РФ будут особенно заинтересованы немецкие автопроизводители. Также, по его мнению, этого хотят компании сферы розничной торговли.

Ранее СМИ рассказали, когда иностранные компании вернутся в Россию. Условия для их захода на российский рынок сейчас прорабатывают, однако это станет возможным только после разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства.