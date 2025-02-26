Немецкие автопроизводители и инженерные фирмы хотят вернуться в Россию
Предприятия заинтересованы в этом при условии отмены санкций
26 февраля 2025, 15:10, ИА Амител
Немецкие инженерные компании и производители автомобилей заинтересованы в возвращении на российский рынок в случае отмены санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера.
"Полагаю, вернуться [в Россию] были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", – заявил политик в разговоре с агентством.
Нимайер также считает, что в возвращении в РФ будут особенно заинтересованы немецкие автопроизводители. Также, по его мнению, этого хотят компании сферы розничной торговли.
Ранее СМИ рассказали, когда иностранные компании вернутся в Россию. Условия для их захода на российский рынок сейчас прорабатывают, однако это станет возможным только после разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства.
15:25:12 26-02-2025
Какие то фирмы могут построить и в нашем крае свой автозавод. БМВ вполне может и прийти сюда тоже и Бош. Они в германии все равно стоят без сырья
15:29:54 26-02-2025
Двоякое чувство. С одной стороны конкуренция благотворно влияет на цены и немецкие авто все же в целом надежнее китайских. С другой - вначале они всех кинули отказав в сервисном обслуживании, а теперь вот так просто вернуться как ни в чем не бывало?
16:00:30 26-02-2025
Гость (15:29:54 26-02-2025) Двоякое чувство. С одной стороны конкуренция благотворно вли... ну почему же как ни в чем не бывало? условия обратного вхождения будут конскими да и все
например залоговый капитал на спец счетах сбербанка вначале обязаны будут внести
17:08:18 26-02-2025
Гость (16:00:30 26-02-2025) ну почему же как ни в чем не бывало? условия обратного вхожд... Пока что это лишь заявления. Мало ли мы слышали/читали правильных заявлений, а что по факту? В общем, есть не беспочвенные опасения что не хватит воли у власти осуществить заявленное.
15:43:59 26-02-2025
Диверсию готовят очередную.
16:57:17 26-02-2025
Гость (15:43:59 26-02-2025) Диверсию готовят очередную....
Если и готовят, то только совместно с нашими чиновниками. Впрочем с дурным делом наши чиновники и сами справятся
19:35:48 26-02-2025
АвтоВАЗ не даст. У них и так 100 тысяч затоваривание. Утильсбор повысит.
19:47:15 26-02-2025
«Нет такого преступления, на которое капитал не пошёл бы ради 300% прибыли» (и уж тем паче не закрыл бы на него глаза!)
19:52:58 26-02-2025
Пока санкции не сняли, не о чем говорить.
23:24:42 26-02-2025
Будут у нас Мерседесы продавать и слать хохлам рокеты? Выглядит не очень...