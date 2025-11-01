НОВОСТИОбщество

Неуклюжая рысь провалилась под лед на реке в Хабаровском крае. Видео

Животное быстро выбралось на берег

01 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

В Хабаровском крае рысь провалилась под лед, когда решила перейти реку. Неуклюжего зверя снял на видео очевидец в Советско-Гаванском районе у Хади. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как хищница осторожно идет по тонкому льду, но тот не выдерживает ее веса – кошка падает в воду. К счастью, животное быстро выбралось на берег и отделалось лишь мокрой шерстью.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае жители спасли рысь, которая забралась на столб линии электропередачи и не смогла спуститься.

дикие животные видео реки

Комментарии 1

Гость

12:56:33 01-11-2025

по холоду сушить шерсть еще то удовольствие

