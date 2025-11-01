Неуклюжая рысь провалилась под лед на реке в Хабаровском крае. Видео
Животное быстро выбралось на берег
01 ноября 2025, 12:00, ИА Амител
В Хабаровском крае рысь провалилась под лед, когда решила перейти реку. Неуклюжего зверя снял на видео очевидец в Советско-Гаванском районе у Хади. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
На кадрах видно, как хищница осторожно идет по тонкому льду, но тот не выдерживает ее веса – кошка падает в воду. К счастью, животное быстро выбралось на берег и отделалось лишь мокрой шерстью.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае жители спасли рысь, которая забралась на столб линии электропередачи и не смогла спуститься.
по холоду сушить шерсть еще то удовольствие