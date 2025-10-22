Жители Забайкальского края спасли испуганную рысь, застрявшую на верхушке столба
Местные жители сами организовали спасательную операцию
22 октября 2025, 19:15, ИА Амител
В Забайкальском крае жители спасли рысь, которая забралась на столб линии электропередачи и не смогла спуститься. Об этом сообщает "Газета.ru".
Очевидцы заметили дикого хищника на самой верхушке опоры с проводами. По всей видимости, животное решило осмотреть окрестности с высоты, но затем испугалось и оказалось в ловушке.
Сначала люди обратились в МЧС, однако помощи не дождались. Тогда местные жители организовали спасательную операцию сами. Они обесточили линию, вызвали автовышку и пригласили специалистов по отлову животных.
После того как рыси ввели снотворное, ее аккуратно сняли со столба и уложили в траву неподалеку от леса.
Ранее сообщалось, что в Приморье на трассе под Большим Камнем местные жители встретили огромного и крайне сонного тигра. Хищник появился прямо у дороги в районе Нового Мира и спокойно направился к автомобилю.
20:06:52 22-10-2025
это котенок. а подрастет - опаснейший беспринципный хищник, который рассматривает человека как добычу. а уж способ охоты вообще ужасен
23:20:30 22-10-2025
Гость (20:06:52 22-10-2025) это котенок. а подрастет - опаснейший беспринципный хищник, ... какой??
07:49:39 23-10-2025
Гость (23:20:30 22-10-2025) какой?? ... Сам у себя спрашиваешь? Да никакой- а нападения на человека бред сивой кобылы.
08:07:27 23-10-2025
Гость (07:49:39 23-10-2025) Сам у себя спрашиваешь? Да никакой- а нападения на человека ... Эх ты! Надо было дождаться когда он сам себе ответит! Ну там про штык-нож, боязливых погранцов и страшный прыжок рыси на шею...
20:28:07 22-10-2025
Гость (20:06:52 22-10-2025) это котенок. а подрастет - опаснейший беспринципный хищник, ... Семейство кошачьих, они там все такие.