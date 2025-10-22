Жители Забайкальского края спасли испуганную рысь, застрявшую на верхушке столба

Местные жители сами организовали спасательную операцию

22 октября 2025, 19:15, ИА Амител

Рысь, застрявшая на столбе / Фото: "Газета.ru"

В Забайкальском крае жители спасли рысь, которая забралась на столб линии электропередачи и не смогла спуститься. Об этом сообщает "Газета.ru".

Очевидцы заметили дикого хищника на самой верхушке опоры с проводами. По всей видимости, животное решило осмотреть окрестности с высоты, но затем испугалось и оказалось в ловушке.

Сначала люди обратились в МЧС, однако помощи не дождались. Тогда местные жители организовали спасательную операцию сами. Они обесточили линию, вызвали автовышку и пригласили специалистов по отлову животных.

После того как рыси ввели снотворное, ее аккуратно сняли со столба и уложили в траву неподалеку от леса.

