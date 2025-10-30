"Леш, я боюсь!" Крупный тигр вышел на дорогу и перепугал россиян в Хабаровском крае
Хищник вел себя уверенно и словно позировал перед камерами
30 октября 2025, 21:00, ИА Амител
В Хабаровском крае тигр вышел на трассу и напугал местных жителей. Инцидент произошел возле села Селихино, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
По словам очевидцев, хищник спокойно прогуливался вдоль дороги, не проявляя агрессии. Проезжавшие автомобилисты сняли животное на видео – тигр вел себя уверенно и словно позировал перед камерами.
«Леш, я боюсь! Леш, поехали!» – эмоционально попросила своего спутника девушка, снимающая тигра на камеру смартфона.
Позднее стало известно, что ночью у одного из жителей пропала собака. Сельчане предполагают, что к исчезновению может быть причастен тот самый полосатый хищник, занесенный в Красную книгу.
Людей просят соблюдать осторожность и не приближаться к дикому животному при возможных повторных появлениях.
Ранее в Приморье тигр напал на машину россиян, мешающих ему спокойно съесть добычу. Инцидент произошел во Врангеле – отдаленном районе Находки, где хищник задрал корову и устроился с ней у дороги.
прогресс налицо: животные доверяют людям, идут на контакт. Только убивать их не надо, лучше отпугнуть.