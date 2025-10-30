"Леш, я боюсь!" Крупный тигр вышел на дорогу и перепугал россиян в Хабаровском крае

Хищник вел себя уверенно и словно позировал перед камерами

30 октября 2025, 21:00, ИА Амител

В Хабаровском крае тигр вышел на трассу и напугал местных жителей. Инцидент произошел возле села Селихино, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По словам очевидцев, хищник спокойно прогуливался вдоль дороги, не проявляя агрессии. Проезжавшие автомобилисты сняли животное на видео – тигр вел себя уверенно и словно позировал перед камерами.

«Леш, я боюсь! Леш, поехали!» – эмоционально попросила своего спутника девушка, снимающая тигра на камеру смартфона.

Позднее стало известно, что ночью у одного из жителей пропала собака. Сельчане предполагают, что к исчезновению может быть причастен тот самый полосатый хищник, занесенный в Красную книгу.

Людей просят соблюдать осторожность и не приближаться к дикому животному при возможных повторных появлениях.

Ранее в Приморье тигр напал на машину россиян, мешающих ему спокойно съесть добычу. Инцидент произошел во Врангеле – отдаленном районе Находки, где хищник задрал корову и устроился с ней у дороги.