Николая Дроздова вновь госпитализировали из-за жалоб на слабость

Недомогание он испытывает из-за онкотерапии

07 ноября 2023, 20:36, ИА Амител

Кадр из видео

Известный российский телеведущий Николай Дроздов вновь попал в больницу, на этот раз из-за жалоб на слабость. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, 86-летний Дроздов пришел на плановый осмотр и сказал врачу о том, что испытывает слабость. Медики приняли решение госпитализировать его для наблюдений, а через день выписали.

Сейчас телеведущий снова находится дома и продолжает лечиться. Дроздову порекомендовали побольше отдыхать.