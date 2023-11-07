Николая Дроздова вновь госпитализировали из-за жалоб на слабость
Недомогание он испытывает из-за онкотерапии
07 ноября 2023, 20:36, ИА Амител
Кадр из видео
Известный российский телеведущий Николай Дроздов вновь попал в больницу, на этот раз из-за жалоб на слабость. Об этом сообщает Mash.
По данным источника, 86-летний Дроздов пришел на плановый осмотр и сказал врачу о том, что испытывает слабость. Медики приняли решение госпитализировать его для наблюдений, а через день выписали.
Сейчас телеведущий снова находится дома и продолжает лечиться. Дроздову порекомендовали побольше отдыхать.
08:13:41 08-11-2023
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