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Николая Дроздова вновь госпитализировали из-за жалоб на слабость

Недомогание он испытывает из-за онкотерапии

07 ноября 2023, 20:36, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Известный российский телеведущий Николай Дроздов вновь попал в больницу, на этот раз из-за жалоб на слабость. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, 86-летний Дроздов пришел на плановый осмотр и сказал врачу о том, что испытывает слабость. Медики приняли решение госпитализировать его для наблюдений, а через день выписали.

Сейчас телеведущий снова находится дома и продолжает лечиться. Дроздову порекомендовали побольше отдыхать.

Здоровье Знаменитости

Комментарии 1

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Гость

08:13:41 08-11-2023

А откуда сила возьмётся у деде, если он одними болгарскими перцами, питается? Наверняка уже малокровие и недостаток железа...

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