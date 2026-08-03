Россияне будут отдыхать 11 дней

03 августа 2026, 14:51, ИА Амител

Выходной, отдых / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Согласно проекту производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2027 году новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Это на один день меньше, чем в предыдущем году: тогда праздничные выходные длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В Министерстве труда и социальной защиты РФ пока не планируют закреплять 31 декабря в качестве постоянного выходного дня.

Как ранее сообщил министр Антон Котяков, действующее законодательство дает возможность гибко переносить выходные в рамках установленных норм — поэтому в ведомстве не видят необходимости вводить такую норму на постоянной основе.