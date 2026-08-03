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Новогодние каникулы в 2027 году станут короче

Россияне будут отдыхать 11 дней

03 августа 2026, 14:51, ИА Амител

Выходной, отдых / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Выходной, отдых / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Согласно проекту производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2027 году новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. 

Это на один день меньше, чем в предыдущем году: тогда праздничные выходные длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В Министерстве труда и социальной защиты РФ пока не планируют закреплять 31 декабря в качестве постоянного выходного дня.

Как ранее сообщил министр Антон Котяков, действующее законодательство дает возможность гибко переносить выходные в рамках установленных норм — поэтому в ведомстве не видят необходимости вводить такую норму на постоянной основе.

праздники отдых и развлечения Новый год
       

Комментарии 2

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Илья

17:59:36 03-08-2026

Нормально, что новогодние каникулы будут на день короче. Для празднования и отдыха это достаточно. Зато в 2027 году для что будет хорошо это в ноябре четыре выходных подряд. Хочется подольше отдыхать и в январе и в мае и в июне и в ноябре. С майскими и днём России в отличие от 2025 года где все три праздника давали по четыре выходных в этом и следующем году не повезло ну ничего страшного, повезёт в следующий раз. Воспринимаем это в хорошую сторону. Это внешне пока праздничные выходные не наступили кажется что мало, но потом я сказал и скажу что отдохнул вполне хорошо

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Гость

18:03:41 03-08-2026

Илья (17:59:36 03-08-2026) Нормально, что новогодние каникулы будут на день короче. Для... Ильмомеджан, твою бестолковую речь ИИ так же бестолково перевел. Ищи живого носителя языка, не доверяй все компьютеру.

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