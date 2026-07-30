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Зимние каникулы для школьников будут короче в новом учебном году

Дети отдохнут на один день меньше, чем в прошлом году

30 июля 2026, 10:45, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зимние каникулы в новом учебном году будут короче, чем в прошлом, сообщает ТАСС. Однако школьники будут отдыхать всего на один день меньше. 

«Согласно расписанию, в прошлом учебном году (2025–2026) дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, в новом году (2026–2027) каникулы у ребят пройдут с 31 декабря по 10 января», — пишет агентство.

Предстоящий учебный год традиционно начнется 1 сентября и закончится 26 мая 2027 года. 

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИНаука и образование

дети школы
       

Комментарии 3

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Гость

12:57:29 30-07-2026

ерунда, пишешь заявление на 20 дней и летишь спокойно на морюшко с ребенком

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Гость

17:17:35 30-07-2026

Гость (12:57:29 30-07-2026) ерунда, пишешь заявление на 20 дней и летишь спокойно на мор... А учится нет???а потом начинают ныть,а почему у меня 3 ?а я хочу 5...

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Гость

18:04:40 30-07-2026

Гость (17:17:35 30-07-2026) А учится нет???а потом начинают ныть,а почему у меня 3 ?а я ... А что ?У нас ещё где-то учатся?Ходят для галочки. Учатся с родителями длма

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