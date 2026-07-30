Зимние каникулы для школьников будут короче в новом учебном году
Дети отдохнут на один день меньше, чем в прошлом году
30 июля 2026, 10:45, ИА Амител
Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Зимние каникулы в новом учебном году будут короче, чем в прошлом, сообщает ТАСС. Однако школьники будут отдыхать всего на один день меньше.
«Согласно расписанию, в прошлом учебном году (2025–2026) дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, в новом году (2026–2027) каникулы у ребят пройдут с 31 декабря по 10 января», — пишет агентство.
Предстоящий учебный год традиционно начнется 1 сентября и закончится 26 мая 2027 года.
12:57:29 30-07-2026
ерунда, пишешь заявление на 20 дней и летишь спокойно на морюшко с ребенком
17:17:35 30-07-2026
Гость (12:57:29 30-07-2026) ерунда, пишешь заявление на 20 дней и летишь спокойно на мор... А учится нет???а потом начинают ныть,а почему у меня 3 ?а я хочу 5...
18:04:40 30-07-2026
Гость (17:17:35 30-07-2026) А учится нет???а потом начинают ныть,а почему у меня 3 ?а я ... А что ?У нас ещё где-то учатся?Ходят для галочки. Учатся с родителями длма