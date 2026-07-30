Зимние каникулы для школьников будут короче в новом учебном году

Дети отдохнут на один день меньше, чем в прошлом году

30 июля 2026, 10:45, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зимние каникулы в новом учебном году будут короче, чем в прошлом, сообщает ТАСС. Однако школьники будут отдыхать всего на один день меньше.

«Согласно расписанию, в прошлом учебном году (2025–2026) дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, в новом году (2026–2027) каникулы у ребят пройдут с 31 декабря по 10 января», — пишет агентство.

Предстоящий учебный год традиционно начнется 1 сентября и закончится 26 мая 2027 года.