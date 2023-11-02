Новосибирский школьник попал в больницу после тренировки по боксу
По словам матери, ребенок поконфликтовал с тренером
02 ноября 2023, 23:13, ИА Амител
10-летний мальчик из Новосибирска попал в больницу после тренировки по боксу в одном из спортивных центров Ленинского района. Как сообщает "КП-Новосибирск", мама рассказала, что сын пошел на тренировку, во время которой между ребенком и тренером произошел конфликт.
"Сын рассказал, что видел тренера, но не успел протянуть ему руку. Они пересеклись взглядами и тот сказал: "Ты ничего не хочешь мне сказать?" Сын сказал: "Здравствуйте". Тренеру это не понравилось", – рассказала женщина.После этого у сына начались спарринги с другими детьми. После нескольких раундов он уже плакал, однако тренер не останавливал детей. О произошедшем его мать узнала, лишь когда ребенок вернулся домой.
"Я написала тренеру и спросила: "Это нормальные меры по воспитанию?" На что он сказал, что да, это норма, и такого отношения к себе не позволит. Сказал, что это обычный тренировочный процесс , и мой сын – не первый и не последний, кто получает. Добавил еще, что никакой неприязни у него к ребенку нет, и чтобы я не забывала, каким видом спорта сын занимается", – пересказала женщина диалог с тренером.У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, мальчик пролежал неделю в больнице. В результате мама обратилась в полицию, а сын возвращаться на бокс не хочет – теперь с ним будет работать спортивный психолог.
00:59:31 03-11-2023
ой ля типичная яжемамка ты когда отдавала свою дитятку на бокс, должна была своими куриными мозгами понимать что на тренировках не по головке гладят и никто не будет грушами лишь для того чтобы твое дитятко ручки разминала. получил за дело, надо следить за метлой
10:37:23 03-11-2023
бокс (00:59:31 03-11-2023) ой ля типичная яжемамка ты когда отдавала свою дитятку на бо... Лампочку-то тебе видимо стряхнули ещё в школе.
02:41:15 03-11-2023
Многие спортивные тренеры по сути дебилы. Еще и упёртые дебилы.
20:57:00 03-11-2023
Гость (02:41:15 03-11-2023) Многие спортивные тренеры по сути дебилы. Еще и упёртые деби... Веди в балет! Там научат ноги раздвигать!
05:36:31 03-11-2023
Зачем она в бокс то попёрлась с "маменькиным-сыночком" ? Сдала бы его в синхронное плаванье, или в художественную гимнастику.
07:47:33 03-11-2023
Гость (05:36:31 03-11-2023) Зачем она в бокс то попёрлась с "маменькиным-сыночком" ? Сда... Так любой спорт-это травмы. Сам бегом занимался-растяжения и надрывы связок обычное дело.
08:38:28 03-11-2023
Гость (07:47:33 03-11-2023) Так любой спорт-это травмы. Сам бегом занимался-растяжения и... Тогда ему только в бьюти-блогеры путь! Накраситься и в тик-токе кривляться.
10:43:05 03-11-2023
Гость (07:47:33 03-11-2023) Так любой спорт-это травмы. Сам бегом занимался-растяжения и... Ну и нафиг ты такой нужен в спорте. Нашёл чем гордится, коряга.
17:00:30 03-11-2023
Гость (05:36:31 03-11-2023) Зачем она в бокс то попёрлась с "маменькиным-сыночком" ? Сда... Лучше в бальные танцы или балет. Там бори моисеевы всему научат и по голове бить не будут.
10:34:00 03-11-2023
Пусть в карате идет или борьбу. Научится драться и тренеру бывшему ввалит.
10:38:27 03-11-2023
Пусть в карате идет или борьбу (10:34:00 03-11-2023) Пусть в карате идет или борьбу. Научится драться и тренеру б... Против лома нет приёма. Носитесь со своей борьбой, лохи.
11:25:33 03-11-2023
Гость (10:38:27 03-11-2023) Против лома нет приёма. Носитесь со своей борьбой, лохи. ... При неудачном раскладе может оказаться что лом окажется в твоем заднем проходе, так что сильно на него не надейся :-)
11:23:25 03-11-2023
Пусть в карате идет или борьбу (10:34:00 03-11-2023) Пусть в карате идет или борьбу. Научится драться и тренеру б... Карате, как и прочие подобные ногадрыжества, на том уровне что у нас дают, абсолютно бесполезны в уличной драке. Боксер-разрядник в таких случаях намного эффективнее. В 90-е когда был студентом, подрабатывал охранником на дискотеке, так каратистов не брали вообще никогда, бесполезные субстанции. Зато боксера принимали всегда, борцов похуже, но тоже брали, особенно самбистов. Меня, классика не особо горели желанием брать, но взяли, т.к. здоровый был, в 17 лет мужиков взрослых укладывал без особых проблем.
17:01:27 03-11-2023
Пусть в карате идет или борьбу (10:34:00 03-11-2023) Пусть в карате идет или борьбу. Научится драться и тренеру б... Любой боксер наваляет каратисту.
11:29:48 03-11-2023
Бокс - это жесткий спорт, маминым сынкам там точно не место. Пусть лучше сразу уйдет, не его это.
11:41:32 03-11-2023
Гость (11:29:48 03-11-2023) Бокс - это жесткий спорт, маминым сынкам там точно не место.... В данном случае речь не о спорте, а об издевательстве. Что опять за тюремные понятия - если тренер\учитель\родитель, то можно все.
11:44:32 03-11-2023
знаю эту историю, там у тренера своя трагедия, связанная с близкими отношениями с отчимом
12:40:36 03-11-2023
гость (11:44:32 03-11-2023) знаю эту историю, там у тренера своя трагедия, связанная с б... В смысле педоинцест?
14:59:30 03-11-2023
Ахренеть камменты яжмамок. Тренерам не надо вообще с барнаульскими детьми связываться. Мамки пусть пацанов краситься учат. Может они мужика в дом приведут. Раз и я в белом платье...
20:56:14 03-11-2023
Опять минус один тренер. Мамани, ведите своих корзиночек на курсы вязания. Вышивания. Плетения. Это ж ужас, что вы хотите из пацанов сделать!