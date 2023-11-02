Новосибирский школьник попал в больницу после тренировки по боксу

По словам матери, ребенок поконфликтовал с тренером

02 ноября 2023, 23:13, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru

10-летний мальчик из Новосибирска попал в больницу после тренировки по боксу в одном из спортивных центров Ленинского района. Как сообщает "КП-Новосибирск", мама рассказала, что сын пошел на тренировку, во время которой между ребенком и тренером произошел конфликт.

"Сын рассказал, что видел тренера, но не успел протянуть ему руку. Они пересеклись взглядами и тот сказал: "Ты ничего не хочешь мне сказать?" Сын сказал: "Здравствуйте". Тренеру это не понравилось", – рассказала женщина.После этого у сына начались спарринги с другими детьми. После нескольких раундов он уже плакал, однако тренер не останавливал детей. О произошедшем его мать узнала, лишь когда ребенок вернулся домой.

"Я написала тренеру и спросила: "Это нормальные меры по воспитанию?" На что он сказал, что да, это норма, и такого отношения к себе не позволит. Сказал, что это обычный тренировочный процесс , и мой сын – не первый и не последний, кто получает. Добавил еще, что никакой неприязни у него к ребенку нет, и чтобы я не забывала, каким видом спорта сын занимается", – пересказала женщина диалог с тренером.У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, мальчик пролежал неделю в больнице. В результате мама обратилась в полицию, а сын возвращаться на бокс не хочет – теперь с ним будет работать спортивный психолог.