Новосибирский суд не поверил слезам сотрудниц детдома, в котором погиб подросток
Женщины долго не вызывали скорую помощь воспитаннику, который, пытаясь сбежать, ударился головой и потерял сознание
25 апреля 2025, 22:50, ИА Амител
В Новосибирском областном суде в силе оставили приговор двум бывшим сотрудницам детдома в Кировском районе: замдиректора и администратору-медработнице, по вине которых погиб 15-летний подросток. Полгода назад Кировский районный суд приговорил их к четырем годам колонии общего режима, запретив работать воспитателями в течение двух лет. Трагедия, из-за которой женщины получили срок, произошла еще весной 2023 года. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
В середине марта 2023 года двое друзей ночью попытались сбежать через окно из детского центра "Жемчужина". После прыжка один из них, 15-летний подросток, ударился головой и потерял сознание. Его в тяжелом состоянии занесли обратно в детдом, но скорую вызвали только спустя несколько часов. Позже отцу подростка сообщили, что он "умер, упав с турника", представив случившееся как несчастный случай.
Мальчик попал в детдом в 13 лет. Его сдал отец из-за того, что парень вечно сбегал из дома.
"Их никуда не выпускали. Учились внутри, гуляли только под присмотром. [Подросток] до этого ни разу не сбегал из интерната, но в тот день согласился на предложение друга. Они просто хотели погулять. Побег организовали глубокой ночью после отбоя. Вскрыли окно ложкой и выпрыгнули один за другим, – рассказывал "КП" анонимный свидетель.
Как выяснилось, подросток хотел зацепиться за бортик над вторым этажом, но не допрыгнул, ударился об него и упал головой на лед. Второй воспитанник пострадал не так сильно – он, приземлившись, сломал ногу. Мальчик пытался "разбудить" упавшего товарища, но тот не приходил в себя. Испугавшись, он попытался уйти, но не смог из-за перелома. Вскоре другие ребята обнаружили беглецов.
Пострадавшего рвало, он терял сознание из-за серьезной черепно-мозговой травмы. Но вместо того чтобы вызвать медиков, других воспитанников попросили усадить беглеца на диван и всю ночь дежурить возле него с тазом – следить, чтобы не захлебнулся. Скорую не вызывали до самого обеда. В итоге подросток умер в больнице, из-за того что за медицинской помощью обратились слишком поздно.
Следком возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следствие установило, что две сотрудницы детдома знали о травмах мальчиков, но сознательно отказались вызывать врачей, что и привело к гибели подростка. Как рассказали в прокуратуре, женщины "приказали своим подчиненным и детям молчать об инциденте, а правоохранителям говорить, что подросток упал с турника".
В сентябре 2024 года суд вынес обеим воспитательницам приговор. 25 апреля текущего года в апелляционном суде они плакали.
"Я до сих пор переживаю, раньше такого никогда не было, и даже представить было страшно. В тот момент я находилась дома и не видела, в каком состоянии был ребенок, никто мне не доложил. Признаю, что я не разобралась в ситуации и не сообщила директору. Узнала обо всем только утром. Не знаю, откуда такие домыслы, что я запрещала кому-то что-то сообщать", – сказала в суде одна из сотрудниц.
Другая воспитательница со слезами на глазах уверяла, что у нее не было "никаких умыслов, чтобы ребенок погиб" и ей "очень жаль, что так получилось".
"Прошу учесть, что у меня в деревне один живет больной отец, ему нужен уход после операции. А от пребывания в СИЗО у меня ухудшилось здоровье", – рассказала она.
Судьи, несмотря на слезы осужденных, оставили приговор без изменений.
23:30:24 25-04-2025
Довели мальчонку - вот и попытался дать дёру из 'концлагеря'! Увы, неудачно...
08:08:08 26-04-2025
Гость (23:30:24 25-04-2025) Довели мальчонку - вот и попытался дать дёру из 'концлагеря'... его родной отец туда сдал,потому что малой берегов не знал,неизвестно какой"полезный член общества "из него бы вырос. медики перевели стрелки,можно подумать ,что спасли бы на пару часов раньше,ну пролежал бы в коридоре ,а не в детдоме.
08:38:49 26-04-2025
Гость (23:30:24 25-04-2025) Довели мальчонку - вот и попытался дать дёру из 'концлагеря'... Чем довели? Глазами читайте-они просто хотели погулять. С жиру бесились
15:11:01 26-04-2025
Гость (23:30:24 25-04-2025) Довели мальчонку - вот и попытался дать дёру из 'концлагеря'... вы статью вообще читали? кого довели?! этого неуправляемого путешественника отец сдал в детдом, и тут он от путешествий не смог отказаться.
20:27:24 26-04-2025
Элен без ребят (15:11:01 26-04-2025) вы статью вообще читали? кого довели?! этого неуправляемого... Знал такого в детстве постоянно сбегал из дома, в Шаолинь пытался прорваться до границы доходил.
21:29:18 27-04-2025
Комментарии не по теме. Взрослые тётки не вызвали Скорую при рвоте . После удара головой. Гадины.