Новосибирский суд не поверил слезам сотрудниц детдома, в котором погиб подросток

Женщины долго не вызывали скорую помощь воспитаннику, который, пытаясь сбежать, ударился головой и потерял сознание

25 апреля 2025, 22:50, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Новосибирском областном суде в силе оставили приговор двум бывшим сотрудницам детдома в Кировском районе: замдиректора и администратору-медработнице, по вине которых погиб 15-летний подросток. Полгода назад Кировский районный суд приговорил их к четырем годам колонии общего режима, запретив работать воспитателями в течение двух лет. Трагедия, из-за которой женщины получили срок, произошла еще весной 2023 года. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В середине марта 2023 года двое друзей ночью попытались сбежать через окно из детского центра "Жемчужина". После прыжка один из них, 15-летний подросток, ударился головой и потерял сознание. Его в тяжелом состоянии занесли обратно в детдом, но скорую вызвали только спустя несколько часов. Позже отцу подростка сообщили, что он "умер, упав с турника", представив случившееся как несчастный случай.

Мальчик попал в детдом в 13 лет. Его сдал отец из-за того, что парень вечно сбегал из дома.

"Их никуда не выпускали. Учились внутри, гуляли только под присмотром. [Подросток] до этого ни разу не сбегал из интерната, но в тот день согласился на предложение друга. Они просто хотели погулять. Побег организовали глубокой ночью после отбоя. Вскрыли окно ложкой и выпрыгнули один за другим, – рассказывал "КП" анонимный свидетель.

Как выяснилось, подросток хотел зацепиться за бортик над вторым этажом, но не допрыгнул, ударился об него и упал головой на лед. Второй воспитанник пострадал не так сильно – он, приземлившись, сломал ногу. Мальчик пытался "разбудить" упавшего товарища, но тот не приходил в себя. Испугавшись, он попытался уйти, но не смог из-за перелома. Вскоре другие ребята обнаружили беглецов.

Пострадавшего рвало, он терял сознание из-за серьезной черепно-мозговой травмы. Но вместо того чтобы вызвать медиков, других воспитанников попросили усадить беглеца на диван и всю ночь дежурить возле него с тазом – следить, чтобы не захлебнулся. Скорую не вызывали до самого обеда. В итоге подросток умер в больнице, из-за того что за медицинской помощью обратились слишком поздно.

Следком возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следствие установило, что две сотрудницы детдома знали о травмах мальчиков, но сознательно отказались вызывать врачей, что и привело к гибели подростка. Как рассказали в прокуратуре, женщины "приказали своим подчиненным и детям молчать об инциденте, а правоохранителям говорить, что подросток упал с турника".

В сентябре 2024 года суд вынес обеим воспитательницам приговор. 25 апреля текущего года в апелляционном суде они плакали.

"Я до сих пор переживаю, раньше такого никогда не было, и даже представить было страшно. В тот момент я находилась дома и не видела, в каком состоянии был ребенок, никто мне не доложил. Признаю, что я не разобралась в ситуации и не сообщила директору. Узнала обо всем только утром. Не знаю, откуда такие домыслы, что я запрещала кому-то что-то сообщать", – сказала в суде одна из сотрудниц.

Другая воспитательница со слезами на глазах уверяла, что у нее не было "никаких умыслов, чтобы ребенок погиб" и ей "очень жаль, что так получилось".

"Прошу учесть, что у меня в деревне один живет больной отец, ему нужен уход после операции. А от пребывания в СИЗО у меня ухудшилось здоровье", – рассказала она.

Судьи, несмотря на слезы осужденных, оставили приговор без изменений.

