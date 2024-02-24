Новый альбом Аллы Пугачевой выйдет 1 марта
Пластинка состоит из live-версий песен, исполненных в 2019 году
24 февраля 2024, 11:50, ИА Амител
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
1 марта выйдет новый альбом Аллы Пугачевой под названием P.S.
Как пишет StarHit, пластинка состоит из live-версий композиций, прозвучавших в 2019 году в рамках юбилейного концерта "Алла Пугачева. P.S.".
Выступление уже выходило на YouTube, а теперь будет доступно в "Яндекс Музыке", "VK Музыке", Spotify и в других стриминговых сервисах.
На прошлой неделе супруг Пугачевой опубликовал в соцсети новое фото певицы.
12:12:40 24-02-2024
Без племени и роду.
13:17:28 24-02-2024
Все деньги от выпуска альбома-на нужды СВО.
13:28:58 24-02-2024
Так предатели вроде. Не?
15:50:47 24-02-2024
так ей 91 год. Представляю как она там петь будет
15:51:08 24-02-2024
Ну наконец то, я уже переживал, что больше не дождемся.
Примадонна есть Примадонна
17:14:08 24-02-2024
Гость (15:51:08 24-02-2024) Ну наконец то, я уже переживал, что больше не дождемся.
Прим... а больше и не дождетесь.
это старые записи 19 года. ничего нового эта старая не поет, да и голоса уже нет.
12:48:08 25-02-2024
Пора ей о вечном задуматься....
16:57:59 25-02-2024
Лучше Пугачева, чем шаман
16:58:14 25-02-2024
Лучше Пугачева, чем шаман