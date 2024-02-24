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Новый альбом Аллы Пугачевой выйдет 1 марта

Пластинка состоит из live-версий песен, исполненных в 2019 году

24 февраля 2024, 11:50, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

1 марта выйдет новый альбом Аллы Пугачевой под названием P.S.

Как пишет StarHit, пластинка состоит из live-версий композиций, прозвучавших в 2019 году в рамках юбилейного концерта "Алла Пугачева. P.S.".

Выступление уже выходило на YouTube, а теперь будет доступно в "Яндекс Музыке", "VK Музыке", Spotify и в других стриминговых сервисах.

На прошлой неделе супруг Пугачевой опубликовал в соцсети новое фото певицы.

культура Шоу-бизнес

Комментарии 9

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Гость

12:12:40 24-02-2024

Без племени и роду.

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Гость

13:17:28 24-02-2024

Все деньги от выпуска альбома-на нужды СВО.

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Гость

13:28:58 24-02-2024

Так предатели вроде. Не?

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Гость

15:50:47 24-02-2024

так ей 91 год. Представляю как она там петь будет

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Гость

15:51:08 24-02-2024

Ну наконец то, я уже переживал, что больше не дождемся.
Примадонна есть Примадонна

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Элен без ребят

17:14:08 24-02-2024

Гость (15:51:08 24-02-2024) Ну наконец то, я уже переживал, что больше не дождемся.
Прим... а больше и не дождетесь.
это старые записи 19 года. ничего нового эта старая не поет, да и голоса уже нет.

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Дядька

12:48:08 25-02-2024

Пора ей о вечном задуматься....

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Гость

16:57:59 25-02-2024

Лучше Пугачева, чем шаман

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Гость

16:58:14 25-02-2024

Лучше Пугачева, чем шаман

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