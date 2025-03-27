Новый офисник. Когда достроят высотную "заброшку" на Ленина и что там будет

У скелета здания уже появились стены

27 марта 2025, 09:30, Александра Черданцева

Строящееся здание на проспекте Ленина / Фото: Олег Укладов / "Толк"

В последние несколько месяцев жители Барнаула заметили изменения в облике недостроя на проспекте Ленина напротив ТЦ "Норд-Вест" и рядом с ТЦ "Империя". Скелет девятиэтажного нежилого здания, стоявший там около 20 лет, "оброс" стенами. Как ранее писал amic.ru, работы начались еще летом прошлого года, но стали видны из-за строительного забора только сейчас. Редакция обратилась к застройщику и узнала, на каком этапе возведение объекта.

Какие работы ведутся и когда все достроят?

Речь идет о бывшем долгострое на проспекте Ленина, 122б, который долгие годы оставался незавершенным. В прошлом году здание выкупил новый собственник, и с весны 2024-го началась его реконструкция. Заказчиком выступает ООО "Ленинский", подрядчиком – ООО "Первая строительная компания" (входит в Группу компаний "Базис Строй", куда amic.ru и обратился за комментарием).

На первых этапах проводились обследования существующих конструкций, а затем стартовали основные строительные работы.

"Первоначальная экспертиза подтвердила надежность конструкций – объект был законсервирован грамотно, что позволило избежать серьезных разрушений за годы простоя. Новая часть здания строится с учетом современных стандартов и требований безопасности", – уточнили amic.ru в компании.

При этом застройщик усилил действующее основание здания. Сейчас полностью завершены фундаментные работы, установлены колонны, выполнено перекрытие над подвальной частью. В ближайшее время начнется активное возведение железобетонного каркаса. К осени планируется завершить "коробку" здания и приступить к внутренним работам.

Объект должен быть полностью готов до мая 2027 года, именно на этот срок выдал свое разрешение городской комитет по строительству.

Что будет в этом здании?

Это административно-торговое здание с многоярусной подземной парковкой, следует из паспорта объекта. Офисник будет восьмиэтажным и объединит сразу три формата помещений. Первые три этажа займут торговые площади, включая зону с высокими потолками, которая может быть использована под крупный ретейл или ресторан с террасой. Следующие три уровня – офисные пространства площадью до 30 кв. м, предлагаемые в формате готовых помещений с отделкой и "мокрыми" точками. Верхние два этажа предназначены под апартаменты с мебелью и полным оснащением.

Под зданием будет два подземных этажа: один отведен под паркинг, второй – под торговые площади.

По проекту предусмотрены пять лифтов – грузовые и пассажирские. Здание будет выполнено в современном архитектурном стиле с витражным остеклением и светлой отделкой фасада.

Строительство здания началось в начале 2000-х годов, однако после возведения каркаса высотой девять этажей работы были приостановлены. Степень готовности объекта составила лишь 18%. Несколько раз менялись владельцы недостроя, и последним собственником стала компания "Фитнес-центр "Галактика", которая в 2021 году приобрела объект на торгах за 31,3 млн рублей.