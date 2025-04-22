"Нужны правила игры". Депутат Госдумы Андрей Луговой о крипте, мигрантах и "возвращенцах"

Парламентарий уверен, что если зарубежные компании будут возвращаться в Россию, они должны заплатить в бюджет государства

22 апреля 2025, 09:51, ИА Амител

Депутат Госдумы Андрей Луговой / Фото: amic.ru

Закон об иноагентах достиг своей цели – их активность значительно упала, считает известный политик, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. На прошлой неделе он побывал в Алтайском крае и дал интервью amic.ru. Андрей Луговой рассказал об ужесточении миграционного законодательства и чем чреват для России бесконтрольный поток мигрантов. Также депутат отметил, что криптовалюту в России нужно легализовать для инвестиций, а для иностранных компаний прописать единые правила возвращения в Россию. Еще поговорили о коррупции и о том, можно ли от нее избавиться.

О возвращении западных брендов

– Говорят, что западные бренды, которые ушли из России после начала СВО, сейчас думают о возвращении. Как вы оцениваете такие перспективы и на каких условиях, по-вашему, эти компании должны возвращаться в Россию?

– Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Должны быть определены правила игры. Возврат компаний должен сопровождаться определенными условиями, потому что такие приходы-уходы влияют и на налоговые платежи, и на выплаты в социальные фонды.

Думаю, если зарубежные компании будут возвращаться, то должен быть платеж в бюджет, соответствующий определенному проценту от капитализации компании, которая будет проведена в соответствии с теми оценочными показателями, которые будут определены указом президента или постановлением правительства.

Когда эти бренды уходили, они не могли продать свой бизнес дороже, чем 50% от стоимости, а потом и дороже даже, по-моему, 35% или 40%.

Российская компания, которая покупала бизнес, платила эту сумму и еще плюс до 25% – в бюджет. Поэтому если кто-то хочет вернуться, они должны соответствующим образом компенсировать.

– Но вернуться смогут все пожелавшие или есть персоны нон грата?

– Думаю, наверняка есть персоны нон грата. Ведь были компании, которые уходили с агрессивными, даже профашистскими заявлениями. Есть те, кто в открытую заявлял о поддержке ВСУ, покупке вооружения и многое другое. Думаю, будет работать соответствующая комиссия в составе с представителями спецслужб, МВД, ФСБ. И, наверное, будет дана какая-то оценка, соответствующая этому всему.

О незаконной миграции

– Вы не раз выступали за ужесточение миграционной политики и сокращение числа мигрантов в России. С одной стороны, понятно почему, с другой – весь бизнес сейчас жалуется на недостаток кадров...

– Сразу уточню: никогда за уменьшение числа мигрантов ни я, ни ЛДПР не выступали. Мы говорим, что есть законная миграция, а есть незаконная. Мы против незаконной. И все, кто незаконно находится на территории нашей страны, должны быть высланы. Когда мы говорим о законной миграции, то имеем в виду, что должны быть созданы такие условия, чтобы под ее видом не возникал бесконтрольный поток, когда мигранты привозят свои семьи и начинают пользоваться социальными благами, при этом никаких отчислений в Социальный фонд России не осуществляя. То есть они пользуются правами граждан России в больницах, поликлиниках, школах. Понятно, что мы это допускаем, так как русский человек отличается добротой и человечностью. Но должен быть порядок.

У меня был доклад в Государственной Думе о том, что на самом деле на протяжении последних 15−20 лет таким бесконтрольным потоком миграции пользуются англосаксы и спецслужбы недружественных нам стран. Для них это инструмент по дестабилизации ситуации в стране. И поэтому мы должны сделать все, чтобы у мигрантов не оставалось выбора, кроме как идти законным путем. Должны быть соответствующие разрешения, соответствующие реестры, должна применяться соответствующая фискальная политика в отношении тех, кто организует незаконную миграцию.

– И когда же все это произойдет?

– За последние восемь месяцев в Госдуме принято 13 законодательных инициатив, которые должны будут радикально поменять ситуацию с миграцией. Просто нужно время.

– Но что делать бизнесу, пока в стране идет перестройка на другие рельсы? Где брать рабочие руки?

– К сожалению, лес рубят, щепки летят. Нам просто надо добиваться того, чтобы щепки эти были как можно мельче и их было как можно меньше.

Борьба с иноагентами

– Закон об иноагентах – тоже ваша инициатива. Какую цель вы ставили, разрабатывая этот закон, и удалось ли ее достичь?

– Считаю, что удалось. Впервые о законе для лиц, находящихся под контролем иностранного государства, заговорили еще 15 лет назад. И первые такие изменения мы начали применять с 2012 года. Но единого закона, который бы регулировал деятельность лиц, находящихся под иностранным влиянием, тогда не было. Мы его приняли в апреле 2022 года.

Причем, подчеркиваю: мы его не принимали под специальную военную операцию. Нет, проект разрабатывался в течение двух лет. Просто случайно произошло, что он был готов через два месяца после начала СВО.

За три года, что действует закон об иноагентах, мы его уже не раз совершенствовали, потому что использование его в практической плоскости заставляет обращать внимание на разные нюансы.

Тем более иноагенты – ребята непростые, они взаимодействуют со спецслужбами и каждый раз находят новые лазейки.

Недавно мы расширили понятие иноагента. В частности, приняли решение, что иноагентом может стать лицо, которое иноагент привлекает для выполнения тех или иных задач. Поэтому любой гражданин Российской Федерации, если вдруг он понимает или ощущает, что его привлекают для какой-то сомнительной деятельности, должен задуматься: мало того, что можно получить статус иноагента, можно еще и загреметь в места не столь отдаленные.

Я считаю, что благодаря этому закону многие из тех, кто работал против нас за чужие коврижки, просто сбежали. И сейчас становятся бесполезным материалом, потому что эффективность от их деятельности нулевая. Мы видим, что американцы и англичане достаточно прагматичны, поэтому начинают потихоньку от них избавляться. Да и активность самих этих иноагентов падает. Так что еще, конечно, будут совершенствования, но цель уже достигнута.

О криптовалюте

– На 14-м Евразийском антикоррупционном форуме прозвучало, что вложения граждан России в криптовалюту составили более 10 триллионов рублей. Вы уже несколько лет продвигаете закон о регулировании криптовалют в России. Какие инструменты вы предлагаете и почему важно регулировать криптовалюту в целом?

– Хотел бы отметить, что поскольку нет соответствующего регулирования в криптоиндустрии, то и статистика насчет вложений в криптовалюту хромает. Да, я понимаю: на форумах говорят. Сейчас очень много людей участвует в форумах, которые любят поговорить. Думаю, на самом деле вложения гораздо меньше – где-то до двух триллионов.

Следующий важный момент: так как до сих пор нет регулирования, криптовалюта не разрешена ни как инвестиция, ни как платежное средство. Но как платежное средство, скорее всего, она и не будет разрешена – это позиция Центрального банка и правительства. И мы в Думе, кстати, ее поддерживаем.

Объясню: любое государство должно иметь финансовый суверенитет, которого, как выяснилось, нет ни у одной страны в мире на сегодняшний день. А платежным средством на территории любого суверенного государства должен быть тот инструмент, который имитирует само государство. Криптовалюта же действует по другим правилам.

То есть мы не можем зайти в российский магазин и расплатиться на кассе долларом – это запрещено законом. Так и здесь: хочешь что-то купить – возьми свой биткоин, сходи на биржу в криптообменник и поменяй на рубли. Но, к сожалению, у нас сейчас нет ни биржи, ни криптообменников. И инвестиции пока как инвестиции не существует, мы легализовали только майнинг.

– Так и что же насчет регулирования?

– Неделю назад во фракции ЛДПР в Госдуме с отчетом была председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. В числе прочего мы подняли вопрос о необходимости регулирования. Центральный банк, наконец-то, пришел к такому же выводу. Уже есть соответствующее письмо от ЦБ в правительство с предложением легализовать криптовалюту как инвестиционные вложения. Тогда вы можете покупать, продавать биткоин на бирже, примерно так же, как сейчас акции или золото. То есть можно будет владеть криптовалютой и при необходимости обменивать ее на фиатную валюту, то есть на наши рубли. А потом идти с этими рублями покупать машину, квартиру, продукты и так далее.

О фонде "Плечом к плечу"

– При ЛДПР создан благотворительный фонд "Плечом к плечу". Расскажите, что это за фонд, чем занимаетесь.

– После начала специальной военной операции появилось много вопросов и проблем, связанных с обеспечением войсковых и добровольческих подразделений. Все они требовали срочного решения. И тогда каждый уважающий себя мужчина, а тем более офицер, коим я являюсь, задумался, как помочь нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. 1 августа, спустя несколько месяцев после начала СВО, я прибыл на так называемые новые территории России – в город Мелитополь, Запорожье. Там мы встретились с местными жителями, с администрацией и с бойцами. И тогда же поставили для себя определенные задачи, согласовали их с председателем партии, он дал добро. И вот 1 августа 2022 года под эгидой ЛДПР был создан фонд "Плечом к плечу". Под руководством Леонида Слуцкого мы сформировали основные задачи для фонда.

Прежде всего, это помощь бойцам, а также гражданским лицам. У нас сформирована очень хорошая команда. Мы ежедневно в режиме онлайн получаем заявки от подразделений Министерства обороны, добровольческих формирований, от различных служб, в том числе и гражданских на территории республик, закупаем и передаем туда необходимое оборудование. В общей сложности почти за три года мы поставили оборудование на 250 миллионов рублей.

– Основная масса пожертвований – это разовые поступления? Или есть те, кто помогает на постоянной основе?

– Есть и разовые поступления, от физических лиц и разных компаний. Есть те, кто помогают на постоянной основе. Кстати, одна из таких компаний, кто помогает постоянно, находится у вас в Алтайском крае. Это завод "Алтайвагон". Он с первого дня взаимодействует с фондом "Плечом к плечу" и помогает спасать жизни нашим бойцам.

– Андрей Константинович, есть мнение, что порой деньги через благотворительные фонды утекают, что называется, "налево". Вы сталкивались с такой проблемой?

– Сейчас если это и есть, то практически незаметно. А вот в конце 2022-го – начале 2023 года мы действительно с этим сталкивались. Например, к нам обращались некие лица, якобы от войсковых частей, и даже предоставляли документы, где стояли синие печати и соответствующие подписи. А знаете, когда встречаешься с такими обращениями, то вроде как неудобно переспрашивать и перепроверять. И мы на небольшие суммы оказывали им какое-то содействие: закупили бронежилеты, форму, недорогие дроны. А потом узнали, что эти люди уже в Ростовской области перепродавали эти вещи уже другому фонду, который собирал груз на СВО. Но мне кажется, что это разовый случай. Каждый фонд с этим столкнулся и после стали внимательнее проверять. Сейчас фонд "Плечом к плечу" работает с Министерством обороны, специальными службами, подразделениями, которые отвечают за взаимодействие с различными фондами. И мы через них уточняем заявки. Также у нас сложились личные добрые отношения с конкретными подразделениями, с которыми мы тоже постоянно взаимодействуем.

О коррупции

– Вы первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В последние годы по стране прокатилась волна задержания высокопоставленных лиц, в том числе и тех, кто обязан обеспечивать национальную безопасность. Скажите, пожалуйста, откуда же берутся такие нечистые на руку товарищи и что нужно сделать, чтобы их стало меньше?

– Философский вопрос. Где деньги, там всегда будет коррупция. К сожалению, люди не все хорошие. Наверное, победить коррупцию окончательно и бесповоротно невозможно. Недружественный Запад нам всегда пеняет по поводу коррупции. Но на примере тех фактов, которые Трамп вскрывал в отношении USAID (Агентство США по международному развитию), мы все убедились, что и у них есть коррупция, просто она носит весьма изощренный характер. Под благовидными предлогами, под вывеской борьбы за демократию там пилят деньги так, что мама не горюй, и нам до этого далеко. Так что у нас еще неплохо, по сравнению с ними, но будем бороться. На самом деле мы много приняли законов против коррупции. Поставили многих людей в условия, когда человек должен делать выбор: или идешь на госслужбу, работаешь, но при этом есть ограничения, либо занимаешься чем-то другим.