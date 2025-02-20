В России выросло число преступлений с криптовалютой

Правовой статус криптовалюты в РФ недостаточно урегулирован, отметили в Верховном суде

20 февраля 2025, 21:12, ИА Амител

Биткоин / Фото: unsplash.com / André François McKenzie

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что в России увеличивается количество преступлений, связанных с криптовалютой. Ее слова приводит РИА Новости.

Подносова отметила, что рост числа преступлений с криптовалютой связан с ее распространением в экономике.

"С распространением в экономике криптовалюты растет количество преступлений, в которых цифровая валюта является средством совершения преступления, преступным доходом либо предметом посягательства", – сообщила Подносова на совещании судей.

Она подчеркнула, что правовой статус криптовалюты в стране пока недостаточно урегулирован. В связи с этим Верховный суд участвует в разработке законодательной инициативы, которая должна закрепить статус цифровой валюты как имущества в рамках уголовного судопроизводства.