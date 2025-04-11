Рэпер Птаха обвинил в смерти Паши Техника его поклонников

По словам музыканта, людей интересовал только "обсаженный" Техник

11 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

Рэпер Птаха / Фото: vk.com/zanuda_ptaha

В смерти Паши Техника виновато общество, а не он сам, заявил рэпер Птаха в беседе c Shot.

"Это была вина не Паши, это была вина общества, потому что трезвый и нормальный Паша не интересовал людей. Паша интересовал людей почему-то только когда он был обсаженный", – сказал он.

Рэпер резюмировал, что смерть Паши Техника на совести тех людей, которые любили его "обсаженным".

Тем временем гроб с телом Техника уже вынесли из храма, и скоро рэпер будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Церемония прощания с музыкантом прошла в храме Петра и Павла в Лефортово. По данным Mash, на церемонию пришли порядка пяти тысяч человек. Ранее сообщалось, что на прощании с Пашей Техником началась сильная давка. Поклонники музыканта перелезали через забор храма, карабкались на деревья и крыши зданий, чтобы лучше видеть происходящее.

Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.