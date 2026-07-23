Для правильного выбора мало оценить внешний вид

23 июля 2026, 10:40, ИА Амител

Мороженое / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Летом традиционно увеличивается потребление мороженого. Как определить, сделан ли выбранный вами десерт только из натуральных компонентов или в нем присутствуют растительные жиры, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Маркировка и состав

Если в составе присутствуют растительные жиры, производитель обязан указать это в названии — "мороженое с растительным жиром" или "растительно-сливочное".

Жирность (зависит от доли молочного жира):

пломбир — не менее 12%;

сливочное — от 8 до 11,5%;

молочное и кисломолочное — не более 7,5%;

с заменителем молочного жира — не более 12% именно молочного жира.

Также нужно помнить об обязательных сведениях на упаковке: состав, данные производителя и его адрес, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Если маркировка стерта или размыта, от покупки стоит отказаться.

Вес, внешний вид и цвет

Масса порции должна быть указана строго в граммах. Указание объема в миллилитрах является некорректным, так как не отражает реальную массу замороженного продукта из-за разницы плотности ингредиентов.

Качественное мороженое имеет равномерную окраску. Оттенок зависит от жирности: чем она выше, тем более кремовым или желтоватым будет цвет. Неоднородный окрас может свидетельствовать о плохом перемешивании массы с красителем или добавками (за исключением продуктов с дизайнерским послойным рисунком).

Текстура и технология производства

Закаленное — проходит шоковую заморозку до температуры ниже -18°С после расфасовки. Хранится долго, при комнатной температуре должно откалываться кусками;

мягкое — не подвергается глубокой закалке, имеет меньший срок хранения и другую текстуру.

Признаки нарушения режима хранения

Деформация упаковки или самого брикета говорит о том, что температурный режим был нарушен. Главный признак повторной заморозки — ощущение "песка" во рту. Это мелкие кристаллы льда, которые образуются при повышении температуры хранения до 12–13°С. В таких условиях начинается микробиологическая порча продукта, способная вызвать расстройство кишечника.

Дополнительные рекомендации

В России действует обязательная цифровая маркировка. Подлинность и легальность происхождения мороженого можно проверить через бесплатное мобильное приложение "Честный Знак".

При этом использование стабилизаторов (камедь рожкового дерева Е410, гуаровая камедь Е412, пектин Е440, желатин и др.) предусмотрено технологией для сохранения формы продукта и является допустимым.