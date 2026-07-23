О признаках натурального мороженого рассказали в Роспотребнадзоре
Для правильного выбора мало оценить внешний вид
23 июля 2026, 10:40, ИА Амител
Летом традиционно увеличивается потребление мороженого. Как определить, сделан ли выбранный вами десерт только из натуральных компонентов или в нем присутствуют растительные жиры, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Маркировка и состав
Если в составе присутствуют растительные жиры, производитель обязан указать это в названии — "мороженое с растительным жиром" или "растительно-сливочное".
Жирность (зависит от доли молочного жира):
- пломбир — не менее 12%;
- сливочное — от 8 до 11,5%;
- молочное и кисломолочное — не более 7,5%;
- с заменителем молочного жира — не более 12% именно молочного жира.
Также нужно помнить об обязательных сведениях на упаковке: состав, данные производителя и его адрес, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Если маркировка стерта или размыта, от покупки стоит отказаться.
Вес, внешний вид и цвет
Масса порции должна быть указана строго в граммах. Указание объема в миллилитрах является некорректным, так как не отражает реальную массу замороженного продукта из-за разницы плотности ингредиентов.
Качественное мороженое имеет равномерную окраску. Оттенок зависит от жирности: чем она выше, тем более кремовым или желтоватым будет цвет. Неоднородный окрас может свидетельствовать о плохом перемешивании массы с красителем или добавками (за исключением продуктов с дизайнерским послойным рисунком).
Текстура и технология производства
- Закаленное — проходит шоковую заморозку до температуры ниже -18°С после расфасовки. Хранится долго, при комнатной температуре должно откалываться кусками;
- мягкое — не подвергается глубокой закалке, имеет меньший срок хранения и другую текстуру.
Признаки нарушения режима хранения
Деформация упаковки или самого брикета говорит о том, что температурный режим был нарушен. Главный признак повторной заморозки — ощущение "песка" во рту. Это мелкие кристаллы льда, которые образуются при повышении температуры хранения до 12–13°С. В таких условиях начинается микробиологическая порча продукта, способная вызвать расстройство кишечника.
Дополнительные рекомендации
В России действует обязательная цифровая маркировка. Подлинность и легальность происхождения мороженого можно проверить через бесплатное мобильное приложение "Честный Знак".
При этом использование стабилизаторов (камедь рожкового дерева Е410, гуаровая камедь Е412, пектин Е440, желатин и др.) предусмотрено технологией для сохранения формы продукта и является допустимым.
12:36:36 23-07-2026
А где наша ЗАБАВА?
13:08:13 23-07-2026
Гость (12:36:36 23-07-2026) А где наша ЗАБАВА?... я крайний раз в ЦУМе брал. и в Лакомке.