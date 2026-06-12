Диетолог объяснила, как мороженое может навредить здоровью летом

Сочетание большого количества жиров и сахара способно повлиять на самочувствие и пищевое поведение

12 июня 2026, 22:35, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Мороженое в жаркую погоду помогает освежиться, однако злоупотреблять этим десертом не стоит. О возможных последствиях его употребления в беседе с aif.ru рассказала диетолог София Кованова.

По словам специалиста, сочетание большого количества жиров и сахара способно повлиять на самочувствие и пищевое поведение.

«Мороженое — это лакомство, вызывающее замедленную реакцию организма. Сочетание жиров и сахара резко поднимает сахар в крови, после чего он так же резко падает. Наблюдается это уже через час после употребления. Побочное действие — пару дней будет хотеться много и всего. Обусловлено это ответной реакцией организма на скачки сахара в крови», — пояснила эксперт.

Диетолог отметила, что, несмотря на приятный вкус, мороженое нельзя назвать безобидным продуктом, особенно если употреблять его в больших количествах.

Еще одним неприятным эффектом может стать так называемая холодовая головная боль, возникающая из-за быстрого охлаждения тканей ротовой полости.

«Мороженое провоцирует холодовую боль и спазм сосудов неба. Как от этого избавиться? Прижмите язык к небу, и все пройдет», — посоветовала Кованова.

Вместе с тем специалисты напоминают, что для большинства здоровых людей умеренное употребление мороженого не представляет серьезной опасности. Однако людям с сахарным диабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена стоит особенно внимательно относиться к выбору подобных десертов и контролировать их количество в рационе.