Общественники проверили школу № 63 Барнаула после капремонта и обновления спортплощадки

Школу сегодня сложно узнать по сравнению с тем, какой она была несколько десятилетий назад

15 мая 2026, 13:22, ИА Амител

Комиссия по проверке школы / Фото: barnaul.org

Представители общественного контроля посетили школу № 63 и оценили организацию учебного процесса, качество питания, безопасность и воспитательную работу учреждения. Особое внимание участники проверки уделили патриотическим проектам школы и изменениям, которые произошли здесь за последние годы.

Проверка прошла 14 мая. Во время встречи заместитель председателя комитета по экономике комитета по образованию Лариса Паршуткина отметила, что общественникам предстоит оценить не только учебный процесс, но и школьную инфраструктуру, организацию питания и обеспечение безопасности учеников.

Директор школы Александр Илюшкин провел гостей по территории учреждения и показал памятные объекты, посвященные героям Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Здесь же воспитанники военно-патриотического клуба "Ратник" несут Вахту Памяти.

«Мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию, — подчеркнул Александр Сергеевич. — Курсанты "Ратника", который существует четверть века, регулярно участвуют в районных и городских соревнованиях, занимая призовые места. Мы трепетно бережем память о нашем выпускнике, воине-интернационалисте Александре Самодурове и поддерживаем связь с его близкими. Ценные артефакты хранит школьный музей, который поступательно развиваем и пополняем. Отдельное внимание направлено на укрепление юнармейского движения и в целом гражданское воспитание молодежи».

В школе рассказали, что за последние несколько лет здесь обновили спортивную инфраструктуру, отремонтировали хоккейную коробку, оборудовали площадку с уличными тренажерами и провели капитальный ремонт здания.

Председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко признался, что школу сегодня сложно узнать по сравнению с тем, какой она была несколько десятилетий назад.

«Хорошо помню, какой эта школа была лет 30 назад, и теперь ее совсем не узнаю, — делится председатель Общественной палаты города Барнаула Борис Черниченко. — Она изменилась в лучшую сторону. Причем не только в облике. Стала другой и по атмосфере. Заметил, что у учителей здесь совершенно особая энергетика, внутренний подъем, который способен зажечь и детей».

Депутат Барнаульской городской Думы Павел Авкопашвили отметил, что школьные патриотические проекты со временем стали объединять не только учеников, но и жителей микрорайона.

«Несколько лет назад на территории школы открывали "Дерево Памяти" — монументальную композицию с именными табличками участников Великой Отечественной войны, — говорит Павел Тамазович. — Если в первый год памятные мероприятия охватывали только учителей, учащихся и их родителей, то теперь здесь собирается множество жителей близлежащих микрорайонов. За это хочется сказать отдельное спасибо педагогическому коллективу».

Положительно о школе отозвались и родители учеников. Многодетная мама Ольга Барканова рассказала, что сама когда-то училась здесь, а теперь в эту же школу ходят ее дети.