"Рейтинги не помогут". Заслуженный учитель РФ оценил идею создать "индекс дружелюбия школ"

Систему образования спасут преданные педагогике управленцы, а не маркировки заведений, убежден эксперт

10 марта 2026, 09:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Никакие "индексы дружелюбия", коэффициенты, маркировки, предлагаемые депутатами, не способны улучшить атмосферу в школах, поскольку нынешние управленцы не понимают происходящих процессов в учебных заведениях, заявил amic.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" — вице-спикер ГД Владислав Даванков, Ксения Горячева и Ярослав Самылин — направили министру образования РФ Сергею Кравцову обращение, в котором предложили создать "индекс дружелюбия" школ, где был бы отражен уровень комфортности и психологической безопасности учебных заведений, составленный на основе анонимных опросов учеников.

При этом опрос может быть проведен в электронном виде, при помощи "Госуслуг", что обеспечит анонимность, достоверность и сопоставимость полученных результатов, сообщает РИА Новости.

По их мнению, такой "индекс" мог бы стать инструментом ранней диагностики и профилактики проявлений травли, дать возможность школьникам оперативно сигнализировать о возникающих проблемах в коллективе, а школьной администрации и органам власти – своевременно принимать меры.

Такие решения могут быть актуальны в условиях острой нехватки педагогов-психологов, а также отсутствия нормативов их штатной численности в образовательных заведениях, полагают авторы обращения.

«Депутаты почему-то думают, что если произвести какую-то маркировку школ, то ситуация в учебных заведениях улучшится. Скорее всего, такого рода индексы и рейтинги будут формальными, составленными для галочки. Нужно работать над кардинальным изменением ситуации в сторону создания в школах обстановки психологического комфорта, дружелюбия, восстановления педагогического диалога, о чем я постоянно твержу», — оценил депутатскую инициативу Александр Снегуров.

Система управления школами, к сожалению, сегодня оторвана от реальности, что и порождает негативные явления, о которых упоминают депутаты, продолжает собеседник:

«Если авторы инициативы полагают, что эти рейтинги повернут бюрократическую машину лицевой стороной к реальным проблемам школ, они глубоко ошибаются. Здесь более реально, что такие маркировки будут использоваться в ходе опросов для очернения каких-то заведений, придания им негативного образа, это более вероятно. Злонамеренные языки болтают громче и активнее».

Более того, разного рода чрезвычайные происшествия или жуткие явления (которые были вскрыты, скажем, несколько лет назад в 57-й школе Москвы или совсем недавно в Санкт-Петербурге) могут случиться в любых школах, не обязательно "неблагополучных", отмечает Александр Снегуров:

«Это не зависит от какого-то рейтинга или таблички. Я уверяю, что подобное в любых школах, в любой, с каким бы индексом, флагом, маркировкой, местом в списке она ни была. Мы сталкиваемся с этим нередко во внешне благополучных заведениях».

По мнению педагога, исправить положение в школах можно лишь изменением подхода к руководству системой образования и ее заведениями.