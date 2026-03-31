Минпросвещения опровергло слухи о введении второго обязательного языка в школах
Причины слухов могут быть связаны с отдельными инициативами или экспериментами в некоторых школах
31 марта 2026, 16:45, ИА Амител
Министерство просвещения России опровергло новость о том, что с сентября 2027 года изучение второго иностранного языка станет обязательным для школьников старших классов, сообщает 360.ru.
«Сведения о введении обязательного второго иностранного языка не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве также уточнили, что изучение второго иностранного языка будет осуществляться по выбору самих учащихся. Это возможно, если в школе созданы необходимые условия и после подачи заявления учеником или его родителями.
Ранее в СМИ появилась информация о планах Минпросвещения РФ включить второй иностранный язык в обязательную школьную программу. Согласно данным изданий, эта инициатива была частью нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
