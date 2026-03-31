Причины слухов могут быть связаны с отдельными инициативами или экспериментами в некоторых школах

31 марта 2026, 16:45, ИА Амител

Министерство просвещения России опровергло новость о том, что с сентября 2027 года изучение второго иностранного языка станет обязательным для школьников старших классов, сообщает 360.ru.

«Сведения о введении обязательного второго иностранного языка не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что изучение второго иностранного языка будет осуществляться по выбору самих учащихся. Это возможно, если в школе созданы необходимые условия и после подачи заявления учеником или его родителями.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Минпросвещения РФ включить второй иностранный язык в обязательную школьную программу. Согласно данным изданий, эта инициатива была частью нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).