14 человек застряли на канатно-кресельной дороге в Белокурихе

В Белокурихе идут спасательные работы по высвобождению туристов, которые застряли на канатно-кресельной дороге на гору Церковка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По прибытии первых подразделений и осмотра места происшествия было установлено, что на одну из опор упала ветка. На канатно-кресельной дороге находилось 14 человек. А на горе Церковка спуска вниз ожидали 15 человек.

На 21:10 с канатно-кресельной дороги спустили шесть человек, с горы Церковка на квадроциклах доставили ещё пятерых.