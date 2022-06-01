14 человек застряли на канатно-кресельной дороге в Белокурихе

Спасателям удалось спустить уже шестерых человек. Кроме того, эвакуация требуется и людям, которые ждали спуска с горы Церковка

1 июня 2022, 22:34

В Белокурихе идут спасательные работы по высвобождению туристов, которые застряли на канатно-кресельной дороге на гору Церковка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По прибытии первых подразделений и осмотра места происшествия было установлено, что на одну из опор упала ветка. На канатно-кресельной дороге находилось 14 человек. А на горе Церковка спуска вниз ожидали 15 человек.

На 21:10 с канатно-кресельной дороги спустили шесть человек, с горы Церковка на квадроциклах доставили ещё пятерых.

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