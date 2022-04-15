82 лагеря дневного пребывания детей откроют в Барнауле

82 лагеря дневного пребывания откроют в Барнауле в текущем году. Как сообщает пресс-центр мэрии, накануне в администрации обсудили организацию летнего отдыха и занятости детей.

Так, чтобы устроить ребятишкам не скучное лето под присмотром в городе планируется открыть лагеря с дневным пребыванием на базе школ, загородные оздоровительные лагеря, а также организовать трудоустройство школьников.



Всего в текущем году хотят открыть 82 лагеря дневного пребывания. Их будут посещать больше 20 тысяч детей. Также этим летом будут работать загородные лагеря: «Соснячок», «Спутник-2», «Дружных», «Медвежонок», «Маяк», «Парус» и «Звёздный». Там обновили программы по основным направлениям воспитательной работы.

Всего на организацию летней оздоровительной кампании планируется потратить больше 83 млн рублей из краевого бюджета и 33 млн рублей — из городского.