Алтайский экс-депутат получил условный срок по делу о коррупции с участием полковника

А грозило ему до 15 лет реального лишения свободы

27 декабря 2022, 15:59, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В Новосибирске вынесли приговор бывшему депутату заксобрания Алтайского края Всеволоду Кондратьеву, который ранее был одним из руководителей строительной компании ОАО «Стройгаз», пишет «Коммерсант».

«По ст. 291 УК РФ (дача взятки) назначили семь лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф в размере 5 млн рублей», — отмечает издание.

Напомним, Кондратьева задержали в июле 2020 года в Барнауле и под конвоем доставили в Новосибирск. По версии следствия, он через посредника передал полковнику одного из силовых ведомств 2,5 млн рублей, которые предназначались за общее покровительство компании «Стройгаз». Передача денег происходила в новосибирском Академгородке.

Как уточняет издание, силовое ведомство выступало заказчиком строительства многоквартирного жилого дома для своих сотрудников. Взятка, по версии следствия, полагалась за снисходительное отношение к качеству работ.

Примечательно, что грозило Кондратьеву до 15 лет реального лишения свободы со штрафом до 175 млн рублей (до 70-кратной суммы взятки).