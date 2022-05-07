Их нашли случайно. Алтайский заповедник опубликовал фото Телецкого озера, сделанные 60 лет назад
На фотографиях можно увидеть теплоход метеостанции «Восток» и горные Корбинские виды
7 мая 2022, 12:03, Илья Звягинцев
Алтайский биосферный заповедник в социальных сетях опубликовал архивные фото, сделанные в 60-х годах прошлого столетия. Их автором является заповедный летописец Михаил Дмитриевич Холод.
Впервые эти фотографии случайно обнаружили в 2014-м году в сарае на территории его бывшей Яйлинской усадьбы. Три года после обнаружения пленки не проявляли, а после этого негативы были переданы другому человеку.
«На его фотографиях можно увидеть теплоход метеостанции „Восток“ и горные Корбинские виды. Основные темы в фототворчестве М. Холода — это Артыбаш, Яйлю, озерные кордоны, хребет Корбу и долина реки Чулышман», — рассказали в пресс-службе заповедника.
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