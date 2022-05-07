Их нашли случайно. Алтайский заповедник опубликовал фото Телецкого озера, сделанные 60 лет назад

Алтайский биосферный заповедник в социальных сетях опубликовал архивные фото, сделанные в 60-х годах прошлого столетия. Их автором является заповедный летописец Михаил Дмитриевич Холод.

Впервые эти фотографии случайно обнаружили в 2014-м году в сарае на территории его бывшей Яйлинской усадьбы. Три года после обнаружения пленки не проявляли, а после этого негативы были переданы другому человеку.