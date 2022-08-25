Барнаульца осудили за убийство гостя, который прилег на кровать без разрешения

38-летний житель Барнаула получил срок за то, что ударил ножом в грудь незнакомца, который без разрешения лег на его кровать. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, инцидент произошел во время майских праздников — 1 мая 2022 года.

Как установили суд и следствие, в тот вечер барнаулец отдыхал в компании знакомых у себя дома. Вечером в гости зашел его приятель с незнакомым мужчиной — последний после распития спиртного незнакомец лег на кровать хозяина дома, чем вызвал у мужчины недовольство.

В ходе конфликта осужденный взял нож и нанес им ранение в грудную клетку незнакомца, от которого потерпевший скончался через несколько часов в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал и раскаялся. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить вдове погибшего 800 тысяч рублей в качестве морального вреда.