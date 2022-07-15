Барнаульцы пожаловались на нашествие тараканов в городской больнице №1
По словам горожанки, в медицинском учреждении нет никаких условий для содержания пациентов
15 июля 2022, 13:51, Илья Звягинцев
Жители Барнаула в социальных сетях стали жаловаться на городскую больницу №1. Посты с недовольством публикуют в сообществе «Вкурсе22».
«В больнице жуткие тараканы бегают по маленьким детям, спать невозможно. Условий никаких нет. Ни чайника, ни микроволновки. Еду дают на одного человека. На ребёнка ничего», — написала горожанка.
Она добавила, что ее ребенку нужно проходить лечение и дальше, но из-за тараканов он не может нормально спать.
Еще одна недовольная женщина написала о том, что ее госпитализировали с сотрясением мозга, но она захотела написать отказ от госпитализации.
Сделать этого не получилось, потому что ночью из больницы не выпускают.
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