Барнаульцы пожаловались на нашествие тараканов в городской больнице №1

Жители Барнаула в социальных сетях стали жаловаться на городскую больницу №1. Посты с недовольством публикуют в сообществе «Вкурсе22».

«В больнице жуткие тараканы бегают по маленьким детям, спать невозможно. Условий никаких нет. Ни чайника, ни микроволновки. Еду дают на одного человека. На ребёнка ничего», — написала горожанка.

Она добавила, что ее ребенку нужно проходить лечение и дальше, но из-за тараканов он не может нормально спать.

Еще одна недовольная женщина написала о том, что ее госпитализировали с сотрясением мозга, но она захотела написать отказ от госпитализации.

Сделать этого не получилось, потому что ночью из больницы не выпускают.