Барнаульцы пожаловались на отключённые по ночам фонари в Мизюлинской роще
Также горожане указали на полные урны и большое количество окурков в этой местности
30 мая 2022, 08:30, Никита Черников
В Барнауле в Мизюлинской роще перестали включать по ночам фонари, рассказал житель краевой столицы в сообществе Barnaul 22.
Кроме того, горожанин отметил, что на этой территории «постоянно полные урны».
«И много окурков возле лавочек», — добавил один из комментаторов.
Ранее жители Барнаула пожаловались на водителей, которые ездят по выделенным полосам.
Комментарии
Новости партнеров