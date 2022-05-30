Барнаульцы пожаловались на отключённые по ночам фонари в Мизюлинской роще

В Барнауле в Мизюлинской роще перестали включать по ночам фонари, рассказал житель краевой столицы в сообществе Barnaul 22.

Кроме того, горожанин отметил, что на этой территории «постоянно полные урны».

«И много окурков возле лавочек», — добавил один из комментаторов.

Ранее жители Барнаула пожаловались на водителей, которые ездят по выделенным полосам.