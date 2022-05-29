Барнаульцы пожаловались на водителей, которые объезжают пробки по выделенным полосам

Жители Барнаула жалуются на водителей, которые ездят по выделенным полосам. Обсуждение недобросовестных водителей проходит в сообществе Barnaul22.

Горожане рассказывают о том, что некоторые водители используют «выделенки» для того, чтобы объезжать пробки и быстро передвигаться в часы пик. Это приводит к тому, что на полосах для общественного транспорта образуются заторы и автобусы не могут свободно передвигаться по городу.

Некоторые барнаульцы отмечают, что на отдельных участках стоят сотрудники ГИБДД, которые тут же штрафуют нарушителей.

О том, кто может ездить по выделенным полосам и для чего они нужны, — в нашем материале.