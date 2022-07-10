Барнаульцы в зоопарке носили жён на руках

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9 июля в барнаульском парке «Лесная сказка» состоялось празднование Дня любви, семьи и верности. Для посетителей выступали танцевальные и вокальные коллективы, проводили мастер-классы, были организованы игровые площадки для детей. При этом одним из самых интересных событий мероприятия стал чемпионат по переносу жён. В нём поучаствовали четыре пары, которым нужно было пройти препятствия в виде лежащих колёс. Победители получили пять тысяч рублей и подарки от спонсоров.