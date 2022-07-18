Барнаулец забыл вынуть пистолет из бака и случайно демонтировал автозаправочную колонку
Водитель не стал скрываться от ответственности и вернул на АЗС оторванный пистолет
18 июля 2022, 13:20, Илья Звягинцев
В Барнауле на улице Малахова произошел неприятный инцидент на автозаправке. О происшествии рассказали в сообществе «Вкурсе22».
Водитель «Жигулей» оставил пистолет в баке, сел за руль и уехал. Шланг от колонки растянулся и в какой-то момент оторвался, вырвав с собой часть самой конструкции.
Автомобилист не стал скрываться с места происшествия. Он вернулся, вернул в покалеченную колонку оторванный пистолет, а после этого пошел на заправку, чтобы решать проблему с администрацией.
«Со стороны все это, конечно, выглядит забавно, однако, никто из нас не застрахован от попадания в аналогичную ситуацию, включая опытных водителей», — отметил автор сообщения.
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