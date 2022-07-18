Барнаулец забыл вынуть пистолет из бака и случайно демонтировал автозаправочную колонку

В Барнауле на улице Малахова произошел неприятный инцидент на автозаправке. О происшествии рассказали в сообществе «Вкурсе22».

Водитель «Жигулей» оставил пистолет в баке, сел за руль и уехал. Шланг от колонки растянулся и в какой-то момент оторвался, вырвав с собой часть самой конструкции.

Автомобилист не стал скрываться с места происшествия. Он вернулся, вернул в покалеченную колонку оторванный пистолет, а после этого пошел на заправку, чтобы решать проблему с администрацией.