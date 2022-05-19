Деревенское детство, кедр и сено. Как пахнет парфюм, посвященный оружейнику Калашникову

Аромат, посвящённый оружейнику Михаилу Калашникову, презентовали в музее «Горная аптека» в Барнауле 19 мая. Его создатель — Ольга Замилова, парфюмер из города Сарапула в Удмуртской области. Мастер вдохновилась историей жизни нашего земляка, взахлёб прочитав книгу о нём. Теперь с парфюмом может познакомиться (и купить) каждый житель Алтайского края. Об искусстве создания ароматов и о том, каким увидела парфюмер великого оружейника Ольга, читайте в материале amic.ru.

Чем пахнет «Сад оружейника»

Аромат, посвящённый Михаилу Калашникову, называется «Сад оружейника». И там нет никаких ноток пороха или металла, как думают многие, впервые услышав об этом парфюме. Вместо этого — знакомые каждому жителю Алтайского края запахи рододендрона (на Алтае известен как маральник), кедра, берёзы. Ольга Замилова говорит, что именно таким она видит великого мастера — человеком, который искал тишины и дорожил мирной жизнью.

Парфюм «Сад оружейника» был создан к 100-летию конструктора в 2018 году.

Однако Ольга Замилова утверждает, что это был не коммерческий проект и она не пыталась «работать на публику», то есть создать аромат, который бы точно понравился покупателям. Ею двигало вдохновение.

«Я купила книгу „Траектория судьбы“ о жизни Михаила Калашникова, прочитала её на одном дыхании и прослезилась — там и про детские страхи, и про любовь, и про непростую жизнь на Алтае», — рассказывает парфюмер.

По её словам, после прочтения книги она увидела великого оружейника с совершенно другой стороны и по-настоящему прониклась. «Конструктор был 17-м ребёнком в семье, и его жизнь преподносила массу неожиданностей, — удивляется она. — Очень растрогали истории о том, как семья Калашниковых собиралась по вечерам, мать запевала песню и все подхватывали. Как дети зимой везли сено, выли волки, и было страшно».

Всё это — воспоминания сельского детства, деревенский дом и цветущий сад — попыталась передать при создании аромата Ольга Замилова. Пахнет «Сад оружейника» исконной алтайской деревней: ощущается запах сена, берёзы, кедра, рододендрона и глины. Есть даже нотки натуральной кожи, отражающей непростое военное время. Парфюм получился винтажным — ведь и сам Калашников человек другой эпохи, говорит Ольга. Но сейчас, по её словам, этот аромат самый популярный в её коллекции.

Кстати, по словам парфюмера, создать аромат было непросто. Так, по её задумке, в нём обязательно должен был присутствовать запах алтайского рододендрона. Но как он пахнет, жительница Удмуртии не знала. И просила друзей, бывавших на Алтае, описать его. Но в итоге всё получилось.

«Казалось бы, мы в Алтайском крае уже много лет проводим работу, связанную с именем Михаила Тимофеевича Калашникова. Теперь есть и парфюм Калашникова. Оказывается, есть такие творческие люди, профессионалы своего дела, которые попытались воплотить в аромате свои представления — создать запах, который связан с оружейником, его деятельностью, с тем, что его окружало, его жизнью. И такая тонкая работа на ассоциациях — это необычно. Ведь и наш алтайский музей — музей личности, а не оружия», — отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, присутствовавшая на презентации.

Девять месяцев на рождение аромата

Ольга Замилова создаёт ароматы уже более 25 лет. Чтобы стать первоклассным специалистом, пришлось учиться во Франции — в России учебных заведений по подготовке парфюмеров нет.

Рассказывает, что ей всегда хотелось создавать парфюм. «И если ты чего-то очень сильно хочешь, то и люди нужные приходят в твою жизнь, и деньги находятся. Вот так я и отправилась на учёбу», — рассказывает Ольга.

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После получения диплома парфюмер создала свой первый аромат на продажу, который посвятила родной республике, — «Удмуртия». На его разработку понадобилось девять месяцев. Как признаётся Ольга, это было очень сложно, потому что в сердце аромата по задумке должна была находиться купальница, или италмас, — редкий цветок, символ Удмуртии.

«Аромат италмаса поистине удивительный. Каждый человек слышит его по-своему. Я провела опрос среди знакомых и каждый рассказывал по-разному: кому-то этот цветок пахнет мандаринами, кто-то слышит оттенки мёда или лёгкую зелень. Пришлось дожидаться его цветения и идти прямо в поле, чтобы понять, какое звучание близко именно для меня», — рассказывает она.

Ольга Замилова мечтает вернуть славу российской парфюмерии. Она подчёркивает: богатое парфюмерное прошлое нашей страны незаслуженно забыто. Мало кто знает, что российские парфюмеры ещё с конца XIX века активно создавали авторские неповторимые ароматы. До революции в России работали 12 компаний по производству уникальных ароматов и на равных конкурировали с производителями французской парфюмерии. А после революции началось новое возрождение этой сферы. В каждой республике в XX веке была хотя бы одна фабрика по производству духов.

«Обидно, когда приходят на экскурсию и говорят, мол, у нас ничего своего-то и не было: всё французское. Ну как не было? Конечно, было, и очень даже много», — говорит Замилова.

В XX веке существовала даже школа, где готовили мастеров-парфюмеров России. Сырьё, необходимое для производства ароматов, тоже было отечественное — только 20% привозили из-за рубежа.

Чтобы исправить несправедливость, в 2019 году Ольга открыла свой музей парфюмерии, где теперь проводит экскурсии. Сейчас в его экспозиции представлено около 300 экспонатов. Теперь произведения российского парфюмера, к тому же ещё и ароматический привет с Алтая, появились и в Барнауле.

Сколько стоит «Сад оружейника»

Цена за большой флакончик (50 мл) — 12 тысяч рублей, маленький (30 мл) — 4 тысячи.

Широкую линейку на продажу делать не планируют. Каждый флакончик расписывается вручную. Роспись тоже необычная — берёза, которая начинается с маленького листочка и превращается в могучее дерево.

Добавим, специально для гостей «Музейной ночи» Ольга Замилова проведёт в «Горной аптеке» мастер-классы по созданию индивидуального парфюма. Участие платное, по предварительной записи по телефону +7 (385) 253-62-67