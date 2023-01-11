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Бийчане «записываются» к мэру на ремонт автомобилей из-за нечищеных дорог

Глава города пояснил, что не хватает реагентов и техники

11 января 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жители Бийска в соцсетях в шутку начали «записываться» к мэру на ремонт автомобилей, пишет «Бийский рабочий».

В наукограде несколько дней пытаются очистить дороги от ледяной корки. Новый мэр Виктор Щигрев пояснил, что не хватает реагентов для борьбы с последствиями непогоды, а имеющаяся техника эффективна только при мягких климатических условиях.

«Так что пока, по всей видимости, бийчане продолжат «прыгать» на ледяных колдобинах. Автомобилям такие условия, очевидно, вредят. В шутку бийчане уже начали «записываться» к мэру на ремонт», — отмечает издание.

Люди пишут в соцсетях:

  • «На завтра к Щигреву не занимайте, он мне ходовку делать будет».
  • «Пожалуй, я присоединюсь в очередь на ремонт ходовой».
  • «А у меня передние рычаги, стойки полетели от «идеальных дорог». Я следом за вами».
  • «И задний рычаг. Стоит копейки, а ремонт на 11 тысяч!»
  • «Рессоры на «Калдину» — 15 тысяч».

 

Комментарии 5

  • Новый мэр, старый мэр какая разница, одно и тоже, один ответ денег нет. Везде всё одинаково, что он сделает. Но зато как звучит - Наукоград!!!
    11 января, Гость   Ответить
  • Фото с Барнаула, с парковки сельхозинститута, где прошлой осенью студент размотал свою шестёрку, въехав в зад впереди идущего авто.
    11 января, Гость   Ответить
  • А это не смешно, вопреки обещаниям и разговорам о том, что снег чистят. За двое суток оттепели ни каких мероприятий по чисте не было замечено! Ни дгем ни ночью. В добавок было только дураку не понятно, что будет заморозок и дорога реально окончательно исчезнет. Потому что все эти замерзшие бугры и ямы точно не сгребут до самой весны. Вопрос - например прокуратура не желает занятся выяснением обстоятельств данного инцидента. Нам вот за страховку накинули на авто например. Может еще накинете да и вовсе не чистить мы же все по уши застрахованы будем ?!
    11 января, Гость   Ответить
  • Позор...
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, согласен с вышенаписанным. Добавить нечего. Слов нет..
    11 января, Гость   Ответить
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