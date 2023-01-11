Бийчане «записываются» к мэру на ремонт автомобилей из-за нечищеных дорог
Глава города пояснил, что не хватает реагентов и техники
11 января 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
Жители Бийска в соцсетях в шутку начали «записываться» к мэру на ремонт автомобилей, пишет «Бийский рабочий».
В наукограде несколько дней пытаются очистить дороги от ледяной корки. Новый мэр Виктор Щигрев пояснил, что не хватает реагентов для борьбы с последствиями непогоды, а имеющаяся техника эффективна только при мягких климатических условиях.
«Так что пока, по всей видимости, бийчане продолжат «прыгать» на ледяных колдобинах. Автомобилям такие условия, очевидно, вредят. В шутку бийчане уже начали «записываться» к мэру на ремонт», — отмечает издание.
Люди пишут в соцсетях:
- «На завтра к Щигреву не занимайте, он мне ходовку делать будет».
- «Пожалуй, я присоединюсь в очередь на ремонт ходовой».
- «А у меня передние рычаги, стойки полетели от «идеальных дорог». Я следом за вами».
- «И задний рычаг. Стоит копейки, а ремонт на 11 тысяч!»
- «Рессоры на «Калдину» — 15 тысяч».
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