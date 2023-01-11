Бийчане «записываются» к мэру на ремонт автомобилей из-за нечищеных дорог

Глава города пояснил, что не хватает реагентов и техники

11 января 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители Бийска в соцсетях в шутку начали «записываться» к мэру на ремонт автомобилей, пишет «Бийский рабочий».

В наукограде несколько дней пытаются очистить дороги от ледяной корки. Новый мэр Виктор Щигрев пояснил, что не хватает реагентов для борьбы с последствиями непогоды, а имеющаяся техника эффективна только при мягких климатических условиях.

«Так что пока, по всей видимости, бийчане продолжат «прыгать» на ледяных колдобинах. Автомобилям такие условия, очевидно, вредят. В шутку бийчане уже начали «записываться» к мэру на ремонт», — отмечает издание.

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