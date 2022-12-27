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«Больнице же только три года»: пациенты бийской «инфекционки» пожаловались на холод и сквозняк в палатах

ОНФ обратилось в Минздрав Алтайского края с просьбой взять ситуацию на особый контроль и оперативно обеспечить комфортные условия пребывания пациентов

27 декабря 2022, 22:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Члены Народного фронта в Алтайском крае обратили внимание на состояние инфекционного отделения центральной городской больницы в Бийске. Согласно публикации во «ВКонтакте», в палатах холодно, а спасаться от сквозняков приходится утепляя подоконники и стены матрасами и одеялами.

Один из бийчан, который находился в больнице, прислал общественникам видео с плачевным состоянием палаты. По его словам, из окон сильно дует, стены промерзают, а спать пациентам приходится в одежде — чтобы не замерзнуть.

«Ну как так??? Больнице же только три года? Как строили? Кто следил за качеством, неужели нельзя было нормально утеплить окна?» — возмущался пациент.

ОНФ обратилось в Минздрав Алтайского края с просьбой взять ситуацию на особый контроль и оперативно обеспечить комфортные условия пребывания пациентов. Если выяснится, что причиной сквозняка стал некачественный монтаж окон подрядчиком, то ведомство призывают начать претензионную работу.

Комментарии 3

  • Живы и хорошо уже
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Ну мы переехали в новостройку. Ей 2 года, тоже дуют окна некоторые. В итоге на окнах пошире внизу посередине стоит какая то железяка, а на окнах поуже её не было. Типа не полагается на такой ширине. Дополнили ей, окна стали притягиваться лучше и не дуть. Так бы сфотал, но тут нельзя.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Все норм. Это просто оптимизация.
    28 декабря, Гость   Ответить
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