ЦБ предложил россиянам запрещать себе брать кредиты

Центробанк предложил создать новый механизм по борьбе с оформлением мошеннических кредитов на жителей России. Согласно сообщению на сайте регулятора, он предполагает запись в кредитной истории о запрете на выдачу себе кредитов.

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заёмщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — заявил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

По его словам, подобный подход позволит снизить риски использования злоумышленниками утечек личных данных жителей страны. Среди них нередко оказываются номера и копии паспортов, а также логины и пароли от личных кабинетов.

При этом клиент сможет ставить ограничения неограниченное число раз, а опция будет бесплатной. Взять кредит после её отмены можно будет лишь через два дня.