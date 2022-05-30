Часть жителей Ленинского района останутся без горячей воды 31 мая
Под отключения попадут 48 многоквартирных домов, 4 детских сада и 2 школы
30 мая 2022, 17:19, Илья Звягинцев
31 мая часть жителей Ленинского района останутся без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Под отключение попадут 48 многоквартирных домов, 4 детских сада и 2 школы. Ограничение подачи ресурса будет действовать с девяти часов утра до девяти часов вечера.
«За это время специалисты демонтируют заглушки и обводную линию трубопроводов. Работы будут проходить в районе дома № 222 по улице Юрина», — сказано в сообщении.
Список адресов, которые попадают под отключение горячей воды, доступен в документе, закреплённом ниже.
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