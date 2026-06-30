Акцию на займы под залог золота запустили в барнаульском "Росломбарде"

До 1 августа ставка по специальному предложению составляет 0,2% в день

30 июня 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYy8y7

"Росломбард" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском филиале крупной сибирской сети "Росломбард" действует акция для клиентов, которые хотят получить заем под залог золота. До 1 августа 2026 года ставка составляет 0,2% в день.

Какие условия у акции "Росломбарда"?

Специальное предложение распространяется на займы под залог золотых изделий. Срок договора — 31 день. Получить можно от 1000 до 1 млн рублей — итоговая сумма зависит от оценки залога. Ставка — 0,2% в день (действует на любую сумму залога, для любого клиента, никаких ограничений в указанный срок нет). Полная стоимость кредита: ставка в месяц — 6,2%, в год — 74,4%. Существуют также индивидуальные условия со сниженной ставкой на крупные займы. Все подробности можно узнать в офисе "Росломбарда".

Такой формат может быть удобен, когда деньги нужны срочно, но человек не хочет продавать украшение окончательно. После возврата займа и процентов клиент может забрать свое имущество обратно.

Для оформления нужен паспорт. Все сделки сопровождаются документами, клиент получает залоговый билет.

Что это за ломбард и как он работает?

"Росломбард" — современный финансовый сервис, где можно получить краткосрочный заем под залог имущества. В Барнауле филиал сети работает на Красноармейском проспекте, 64.

В федеральную сеть "Росломбарда" входит более 60 современных отделений в Омске, Новосибирске и других регионах. Первый филиал компания запустила в 2015 году. Сейчас в сети работают 140 сотрудников, а ежемесячно услугами "Росломбарда" пользуются около 12 тысяч клиентов. Компания включена в федеральный реестр ломбардов.

Кроме золота, в компании принимают технику и электронику, которые имеют рыночную стоимость. Это могут быть смартфоны, ноутбуки, планшеты, телевизоры, игровые приставки, электроинструменты и бытовая техника.

Оценку проводят обученные специалисты. Они проверяют внешний вид вещи, комплектацию, документы (если они сохранились) и работоспособность устройства.

В компании подчеркивают, что работают официально: оформляют документы, регистрируют операции в государственных информационных системах и соблюдают требования законодательства. Залоги хранятся в специальных сейфах и помещениях, а имущество клиентов застраховано.

Условия акции и подробности можно уточнить по телефону 8-908-793-46-26.

"Росломбард"

Барнаул, Красноармейский проспект, 64

Работает ежедневно с 10:00 до 20:00

Тел.: 8-908-793-46-26

Сайт

ВК

"Макс"ООО "Роскошный ломбард"; ИНН 5504135302

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучить все условия займа можно на официальном сайте "Росломбарда"

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