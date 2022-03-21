Читатели amic.ru не задали ни одного вопроса Барнаульской горэлектросети по переплате за свет

Из 57 тысяч посетителей amic.ru (по данным Liveinternet.ru за 17 марта 2022 года, — прим. ред.) только четверо задали вопросы сотрудникам БГЭС во время конференции с энергетиками в четверг, 17 марта. Напомним, мы предложили читателям портала, несогласным с выставленными счетами, спросить напрямую у компании, откуда взялась такая сумма. Новость собрала 1706 просмотров (по данным «Яндекс.Метрика» за 17.03.22, — прим. ред.). Поступило четыре вопроса от барнаульцев. И ни одного — по переплате за свет. Публикуем вопросы от жителей города и ответы от компании.

Новости

Прочее «А почему у меня такая сумма?» Барнаульская горэлектросеть ответит на вопросы читателей amic.ru

Людмила Х: Здравствуйте. Не могу выяснить, почему в «Личном кабинете» БГЭС долга нет, а в системе «Город» стоит долг, хотя оплата была произведена 4 марта. В БГЭС мне ответить не смогли по телефону. Так можно льготу на субсидию потерять с такой неопределённостью.



Ответ БГЭС: Здравствуйте Людмила! Мы предлагаем Вам ориентироваться на «Личный кабинет» нашей компании, в нём информация обновляется более оперативно, нежели во внешних платёжных системах. Если у вас нет долга в «Личном кабинете» БГЭС, значит, программой зафиксирована оплата за 4 марта. Константин О.: Почему в счёте за электроэнергию в графе текущее показание пусто? Откуда тогда начисление в размере 652,5 рубля?



Ответ БГЭС: Добрый день, Константин. К сожалению, при выгрузке информации о начислениях в платёжные системы, в том числе в систему «Город», были выявлены ошибки. На примере вашего лицевого счёта это выразилось в отсутствии в платёжном чеке переданных вами показаний. Тем не менее все расчёты верные и основаны на переданных вами показаниях. Так, в декабре 2021 г. вы передали показания 20355, а в январе 2022 года — 20500 кВт·ч, разница в показаниях составила 145 кВт·ч на сумму 652,50 рубля. Любовь П.: Почему выставляют на оплату за электроэнергию не сразу после прошедшего месяца, а тянут по несколько дней? Неудобно, когда все остальные ресурсодатели к 1 числу в системе «Город» все данные выставляют.



Ответ БГЭС: Добрый день, Любовь. Платёжный период за февраль был продлён Барнаульской горэлектросетью с 10 до 28 февраля. Это связано с выявленными недоработками в программном комплексе, о которых нам стало известно после выгрузки начислений в платёжные системы, в том числе в систему «Город». Мы приносим извинения за предоставленные неудобства. Ларисы М.: Добрый день. Хочу уточнить о задолженности по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 3.



Ответ БГЭС: Здравствуйте, Лариса! Мы провели детализацию вашего счёта, сумма задолженности на 28 февраля 2022 года составляет — 52,56 рубля.

Напомним, проблему «странных» счетов в квитанциях жителей краевой столицы подняли ряд СМИ региона. В частности, жители дома на улице Деповской, 9, пожаловались в «Банкфакс» на крупные счета в квитанциях БГЭС за январь. В горэлектросети тогда пояснили, что многие абоненты получили начисления, превышающие среднемесячные, из-за контрольного снятия показаний, которое БГЭС провела в конце прошлого года. Однако есть и такие потребители, кто получил некорректные суммы из-за проблем при выгрузке данных в платёжные системы, в том числе в систему «Город». Однако последних единицы.

Как поступить, если вы считаете, что начисления горэлектросети за потреблённую электроэнергию в январе ошибочны, читайте в материале «Что делать, если не согласен с суммами в квитанции за свет?«