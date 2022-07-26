Без Шуфутинского, но с метро. Стала известна часть праздничной программы Дня города в Барнауле и её стоимость

3 сентября Барнаул отметит свой 292-й день рождения. В честь Дня города в краевой столице «откроется» метро, состоится выставка «Барнаул туристский», пройдёт фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём» и, конечно же, прогремит традиционный праздничный салют. Всё это следует из информации, размещённой на портале госзакупок. Amic.ru узнал, чем ещё порадуют горожан в связи с этим событием.

Выставки и барнаульское метро

Из-за того что дата 3 сентября ассоциируется у большинства с одноимённой песней Михаила Шуфутинского, многие барнаульцы мечтают видеть на Дне города именно этого артиста. Однако всерьёз говорить о приезде шансонье ещё рано. Пока мэрия разместила только тендеры на организацию массовых мероприятий, в которых нет имён артистов. Самый дорогой из опубликованных аукционов на сайте госзакупок — это выставка «Барнаул туристский» и выставочно-ярмарочные мероприятия в рамках Дня города. Они оцениваются в 2,8 млн рублей.

На улице Мало-Тобольской в границах проспектов Ленина и Социалистического планируют провести мастер-классы, дегустации, интерактивный розыгрыш подарков и многое другое. Территорию поделят на зоны. На барнаульском Арбате пройдут выставка-продажа продукции Алтайского края и уличной еды, арт-выставка современного искусства, мастер-классы от шеф-поваров предприятий общественного питания, дегустационное представление, детская анимационная программа, интерактивное шоу и другие мероприятия.

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Частью выставки «Барнаул туристский» станет фотозона в виде входа в метрополитен, «с равномерно светящейся буквой „М“», следует из описания закупки. Рядом будет работать аниматор в форме работника метро, который, по задумке организаторов, будет чеканить монеты с обозначением метрополитена.

Кроме того, на ул. Мало-Тобольскую привлекут не менее трёх загримированных актёров и «живых» статуй в образах исторических личностей, которые внесли большой вклад в развитие Барнаула.

В исторической зоне кузнец проведёт мастер-класс с полным набором кузнечных инструментов (горн, меха, наковальня, молот), свой мастер-класс будет и у гончара.

А ещё для жителей Барнаула организуют квест по знаковым местам краевой столицы. В современной зоне пройдёт соревнование по граффити, к которому привлекут не менее трёх художников: они распишут символами города деревянные щиты.

Конечно, празднование Дня города не обойдётся без концерта. Для выступления артистов на Мало-Тобольской развернут сцену со светодиодным экраном.

Сцена на барнаульском Арбате / Фото: amic.ru

Фестиваль национальных культур

Второй крупной локацией станет парк «Центральный», где пройдёт фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём». Цена контракта на его проведение составляет 950 тысяч рублей.

В рамках фестиваля состоится праздничный карнавал-шествие национальных делегаций: национально-культурные объединения пройдут от проспекта Ленина по улице Мало-Тобольской до парка и польют «дерево дружбы». Каждому участнику шествия выдадут праздничную дудку «язычок» и флажок с символикой фестиваля.

Также подрядчик на деньги городских властей «возведёт» в парке «Центральный» национальную деревню: здесь появится 22 конструкции стилизованные под национальные жилища с именными табличками. В каждом разместят выставки предметов национального быта, ремесла и искусства.

Кроме того, будет проведён розыгрыш призов среди участников конкурсов фотографий и экспозиций. Победителям вручат телевизоры, мобильные телефоны, принтеры, портативные колонки и многое другое. Также на сцене пройдёт и праздничный концерт.

В рамках фестиваля организуют и национальную спортивно-игровую площадку, где гости постреляют из лука, сыграют в гигантское домино и городки.

Женщины в национальных костюмах / Фото: amic.ru

Патриотический концерт и награждения

Праздничные мероприятия пройдут не только в центре города, но и в спальных районах. Одной из главных площадок Дня города станет Индустриальный район. На подготовку здесь потратят 237,6 тысячи рублей.

В парке «Лесная сказка» состоится концерт, на котором выступят вокальные, хореографические и театральные коллективы. В описании объекта закупки сказано, что «концертная программа должна включать в себя патриотичные художественные номера (песни, танцы), объединённые единой тематической задачей».

Кроме того, на концерте должна выступить как минимум одна кавер-группа. Она сыграет не менее 13 и не более 25 песен.

На 50 лет СССР, 12, пройдёт наградное мероприятие, в ходе которого на доске почёта разместят фотографии 20 граждан и шести коллективов.

Ещё одно наградное мероприятие — «Гордость района» — состоится в зале Дворца культуры Барнаула на ул. Антона Петрова, 146а. Там работникам предприятий и общественности района раздадут грамоты и благодарственные письма.

Праздник / Фото: amic.ru

Кроме того, на праздничное оформление только одного Индустриального района власти планируют направить почти 110 тысяч рублей. Район украсят баннерами ко Дню города, оформят и вход в парк «Лесная сказка».

Что касается других районов, то тендеров на их оформление пока нет. Но можно предположить, что оно будет стоить также по сотне тысяч рублей.

Ещё 70 тысяч рублей власти потратят на мероприятия во Власихе. Там на улице Первомайской, 50, пройдёт концерт с награждением почётных граждан. Артисты будут выступать в течение двух часов, планируется показать 30 номеров. Среди них — вокальные, хореографические и цирковые.

Масштабный фейерверк

Завершением празднований станет масштабный салют. Он будет длиться не менее семи минут. Обойдётся грандиозное зрелище в 800 тысяч рублей.

«Фейерверк должен быть композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу, с увеличением интенсивности выстрелов», — сказано в описании объекта закупки.

Где именно запустят фейерверк, в документе не указано. Однако ранее на сайте барнаульской мэрии писали, что он состоится в 22:00 на площади Сахарова.

Салют / Фото: amic.ru

Во сколько обойдётся праздник?

Если посчитать все затраты на грядущий День города в Барнауле, то праздник обойдётся примерно в 5,5 млн рублей. Не исключено, что это далеко не все запланированные мероприятия, и власти приготовили для барнаульцев ещё несколько приятных сюрпризов.

Напомним, что День города пройдёт в краевой столице в первую субботу сентября. Его главными темами станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу статуса «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.

Как сообщалось ранее на сайте мэрии, главными городскими площадками должны стать площади Сахарова и Советов, пешеходная улица Мало-Тобольская и парк культуры и отдыха «Центральный». Праздничные программы и фейерверки власти обещали организовать в каждом районе города.

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