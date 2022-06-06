Свет у барнаульцев отключается в 3,5 раза реже, чем у жителей Алтайского края

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов опубликовало информацию с показателями уровня надёжности и качества услуг, предоставляемых территориальными сетевыми организациями (ТСО) за 2021 год. Ведомство провело экспертизу данных, которую ей ежегодно предоставляют энергетики. В частности, работу компаний оценивали по двум показателям. Первый — показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии. И второй — показатель средней частоты прекращения передачи электроэнергии. К расчётам принимаются только отключения электроэнергии, причиной которых стала авария на электросетях.

По данным ведомства, жителям краевой столицы приходится ожидать подключения света после аварий в среднем 30 минут (0,4900 часа). Отключения в Барнауле случаются крайне редко (0,6348) на точку поставки. Другими словами, у барнаульцев свет гаснет из-за аварий один раз в два года. Жители края ожидают восстановления энергоснабжения от полутора до четырёх часов. Частота отключений составляет от 1,3946 до 3,0919 инцидента на точку поставки, то есть за год у абонента свет отключается в среднем от одного до трёх раз.

Если проанализировать показатели в динамике, по итогам 2021 года повысить свою надежность с 2020 года удалось не всем энергокомпаниям. Подробная информация представлена в таблице.





Данные взяты с официального сайта Управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов https://tarif.alregn.ru/directions/electric_power/