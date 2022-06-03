Роман Князев: «Мы строим вышки связи там, где это в первую очередь нужно клиентам»

Мобильная связь играет всё более важную роль в нашей жизни. Журналист amic.ru встретился c Романом Князевым, директором филиала компании Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай, чтобы обсудить, какие возможности даёт нам сегодня этот вид связи, как операторам удаётся строить базовые станции даже в малонаселённых пунктах, почему интернет-трафик в сети с каждым годом растёт, а скорость мобильного интернета при этом не падает. А ещё выяснил, куда уезжают отдыхать туристы из Алтайского края, как борются за клиента мобильные операторы и в каких направлениях будет развиваться эта отрасль дальше. Подробности — в нашем материале.

— Роман, давайте начнём с личного вопроса. Как вы оказались в отрасли связи?

— На самом деле, случайно. В 2009 году я жил в Тамбове и был в поисках работы. Мой друг работал в компании сотовой связи, рассказал, что в регион приходит новый оператор — Tele2, и порекомендовал попробовать устроиться. Я успешно прошёл собеседование, меня взяли простым специалистом. Уже после Тамбова был вояж на Камчатку. Так, постепенно, дорос до директора филиала. А в 2019 году я приехал в Барнаул. В Алтайском крае, кстати, мне очень нравится. Люди здесь очень добрые и открытые. А я по России ездил много, мне есть с чем сравнить.

— Приятно слышать. Теперь давайте поговорим о мобильной связи. Начнём с интересного факта: в Алтайский край Tele2 зашла позже других операторов, тем не менее вы потеснили конкурентов. За счёт чего?

— Есть два ключевых момента. Во-первых, это клиентоориентированность нашей бизнес-модели. Для нас всегда в приоритете пользователь и его потребности. Поэтому мы стараемся предоставить клиентам качественный сервис по доступным ценам — у нас хорошее соотношение цены и качества услуг, цены тарифов и их наполнения.

Во-вторых, это особенность развития сети. Когда мы только запускались в Алтайском крае, мы придумали такую штуку, как кластерная стройка. Не от хорошей жизни, конечно. Ресурсы были ограничены, и мы не стали базовые станции «размазывать тонким слоем» по всему краю, чтобы был хоть какой-то слабенький сигнал. Мы приняли решение строить вышки там, где это в первую очередь было нужно клиентам. Образно говоря, порезали пирог на кусочки и осваивали постепенно, начиная с крупных секторов: Барнаул, Бийск, Рубцовск. Только потом двигались дальше по географии. Причём обеспечив голосовой связью и мобильным интернетом Барнаул и понимая, что следующим будет Бийск, мы строили сеть и на автодороге от Барнаула до Бийска, соединяя отдельные кластеры воедино. Тут нам очень помогла геоаналитика, которую мы сами и собирали на основе больших данных. Например, застроив один сектор, мы смотрели, куда наши клиенты из этого сектора чаще выезжают и концентрировали усилия на стройке там, куда люди реально ездят. В результате мы смогли обеспечить отличное покрытие и хороший интернет там, где он реально был нужен клиентам.

Развивать сеть продолжаем и сегодня. Только в 21-м году на 27% увеличили количество базовых станций в крае. А то, что мы зашли в регион позже конкурентов, сыграло нам на руку. Мы запускали сеть 4G в Алтайском крае, когда технология уже была обкатана и востребована. Поэтому с точки зрения оборудования сеть у нас самая «молодая» и современная. Мы строили её с учётом растущего трафика, закладывали хорошую ёмкость. Поэтому большая модернизация понадобится нескоро.

— Знаю несколько небольших сёл недалеко от Барнаула — это сёла Урожайное и Озерное в Павловском районе. Хоть и рядом со столицей края, но интернета там очень долго не было. Жители куда только не обращались, но везде получали отказ: слишком маленькие населённые пункты, компаниям нерентабельно строить там базовые станции. Но этой весной Tele2 установила вышку — у людей всё-таки будет и голосовая связь, и интернет. Объясните: почему вы не боитесь заходить туда, где другие отказываются работать? Какую выгоду вы от этого имеете?

— Если смотреть только на цифры, обслуживание села с населением до 500 человек не окупится даже за несколько десятков лет. Оборудование, аренда участков, энергоснабжение, оптические каналы связи — всё это очень дорогое, а клиентов мало. Строить сеть в таких местах невыгодно, потому что даже 500 клиентов не окупят операционные расходы на станцию. Но у нас в стране есть федеральные программы, благодаря которым получается реализовывать такие нерентабельные проекты. Одна из таких программ — устранение цифрового неравенства, или УЦН. Сёла, которые вы упомянули, как раз стали частью этой программы.

Проект УЦН мы реализуем под управлением ПАО «Ростелеком», который является генеральным подрядчиком большой государственной программы. Мы имеем компетенции в области радиосвязи и по заказу нашего акционера устанавливаем вышки в отдалённых и малочисленных населённых пунктах, обеспечивая жителей голосовой связью и быстрым мобильным интернетом. Получается, что государство с нашей помощью решает социальную задачу — предоставить людям связь, а мы получаем субсидии на стройку, льготы на аренду земли, электроэнергию и так далее. Это значительно сокращает наши расходы. Это хороший пример государственно-частного партнёрства.

— И много уже маленьких сёл вы обеспечили связью?

— Сейчас в Алтайском крае больше 40 населённых пунктов, где есть мобильная связь только нашего оператора. Это сёла и посёлки с населением от 100 до 500 человек. В некоторых до этого не было даже голосовой связи, а теперь жители могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Только представьте: люди впервые получают все те огромные возможности, к которым мы с вами уже привыкли и воспринимаем как данность: они могут работать и учиться удалённо, слушать музыку и смотреть фильмы в интернете, наконец, пользоваться госуслугами с мобильного телефона и многое-многое другое. На мой взгляд, это крутая история.

— А какие ещё проекты реализуются на территории Алтайского края?

— Их достаточно много. Например, уже два года мы работаем над расширением покрытия в спальных районах, дачных посёлках в пригороде Барнаула. Дело в том, что с началом пандемии мы увидели колоссальные изменения в распределении интернет-трафика. В центре Барнаула потребление стало снижаться, а в спальных районах и на дачах, наоборот, трафик рос огромными темпами. Мы начали строить базовые станции там, где люди «качали» больше всего.

Причём строили быстро — всего за две недели с начала пандемии мы полностью поменяли инвестиционную программу и начали строить. А сейчас, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, люди возвращаются в офисы в центр города, а распределение интернет-трафика постепенно возвращается к допандемийному. В результате получилась очень благоприятная для нас ситуация: у нас была хорошая ёмкость сети в центре города, а в результате всех этих изменений мы хорошо построились в спальных районах и дачных посёлках.

Для клиентов это означает стабильно высокую скорость мобильного интернета, для нас — отсутствие острой потребности в дополнительной стройке и модернизации. Даже в условиях роста числа пользователей. Так что пандемия стала, конечно, для всех серьёзным стрессом, но нас этот стресс сделал сильнее и увереннее.

— Вы отметили, что в последние годы произошла миграция офисных работников из центра города в спальные районы. А как ещё меняется поведение ваших абонентов? На какие тенденции вы обратили внимание?

— Во-первых, вырос трафик мобильного интернета. За последние шесть лет — в восемьдесят раз. Понятно, что это связано и с расширением покрытия, и с увеличением клиентской базы. Более показателен прошлый год — рост трафика за 2021-й составил примерно 40%.

Выросла и продолжает расти потребность людей в действительно быстром интернете. Пандемия приучила нас работать и учиться дистанционно, больше пользоваться онлайн-услугами, совершать обязательные платежи и покупки через интернет. Очень многие повседневные процессы перетекли в онлайн. Это повысило уровень требований клиента к скорости и доступности 4G-интернета. Пандемийные ограничения отступили, а привычки остались. И я уверен, со временем этот тренд только усилится.

Для наглядности приведу пример. В 2015 году среди наших клиентов был популярен тариф «Чёрный», который предлагал один гигабайт мобильного интернета. Тогда этого объёма вполне хватало на месяц. Сейчас у нас в минимальном тарифном пакете — 10 гигабайтов. Но людям зачастую и этого мало. Они выбирают тарифы с пакетом трафика 20-30 гигабайтов. Только в Барнауле клиенты Tele2 каждый день суммарно потребляют более 50 Тб мобильного интернета. Одному пользователю такого трафика хватит, чтобы смотреть видео онлайн в высоком качестве пять лет без сна и отдыха.

— Другими словами, сегодня мобильная связь перестала быть просто средством общения?

— Безусловно. Сегодня мобильная связь — более глобальная вещь. Это и онлайн-услуги, и обучение, и работа, и развлечение. Это возможность найти нужную информацию в интернете, заказать такси и доставку продуктов на дом. Даже номер телефона сегодня — не просто цифры, а возможность пользоваться множеством сервисов и приложений. Он нужен для аутентификации в интернете, для подтверждения своей личности. В каком-то смысле он является нашей визитной карточкой.

Хотя, конечно, возможность быть на связи с близкими людьми по-прежнему играет важную роль. Просто сегодня это — лишь одна из множества функций мобильной связи.

— Онлайн-услуги действительно очень удобны. Наверное, и за SIM-картой сегодня в салон не обязательно идти, можно онлайн заказать?

— Конечно. Можно на сайте выбрать понравившийся номер и заказать доставку SIM-карты домой. Эта услуга работает у нас в 53 населённых пунктах края. Причём вам не только привезут SIM-карту на дом, но и помогут её активировать. Это абсолютно бесплатно, и за последний год спрос на эту услугу вырос в пять раз. Опять же, причиной стали ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. Но нужно понимать, что есть категория людей, которые всегда будут ходить в салоны связи, какие бы новшества не появлялись. Такие клиенты приходят в салон больше даже не за самой услугой, а «поговорить».

К слову, есть и другой способ подключения без посещения салона связи — виртуальная SIM-карта, или eSIM. Это уже встроенная в устройство микросхема, которая позволяет подключиться к оператору, дополнительно ничего не вставляя в телефон. Правда, эту технологию поддерживают далеко не все смартфоны, в основном флагманские модели.

— Число пользователей мобильной связи растёт. Трафик, как мы выяснили, тоже. Как оператор справляется с такой нагрузкой?

— Мы продолжаем увеличивать ёмкость сети, совершенствуем технологии. В прошлом году, например, на десятках базовых станций запустили агрегацию частот — это технология, которая позволяет пользоваться сразу двумя разными частотами. В результате скорость интернета повышается на 30-50%.

Также мы продолжаем строить новые базовые станции и устанавливать дополнительное оборудование — не только для увеличения покрытия, но и для «разгрузки» действующих станций. Например, на озере Яровом нам пришлось установить вторую базовую станцию: отличное покрытие обеспечивала и одна, но за счёт туристов и отдыхающих нагрузка на действующую станцию была такой высокой, что «переварить» её не могла бы даже вышка, увешанная оборудованием, как ёлка игрушками. То же самое происходит сейчас и в Республике Алтай на Манжероке, где строится пятизвёздочный комплекс. Помимо туристов, в этом месте большое количество строителей, и мы увеличиваем там ёмкость сети.

— То есть туристы подкидывают проблем?

— На самом деле нет. Хотя если говорить на тему туризма в целом, количество путешествующих по Алтайскому краю и Республике Алтай в последние два года сильно выше наших самых оптимистичных прогнозов. Но так как мы — повторюсь — строили сеть с запасом, теперь нам требуется меньше усилий на её модернизацию. А в Республике Алтай мы сразу понимали, что трафик с развитием внутреннего туризма будет расти, поэтому запустили уникальное решение для рынка — 4G на тех частотах, где по всей стране работает 3G. Tele2 первая среди всех операторов пришла к такому решению, и не прогадала.

Технология 4G — самая востребованная на сегодняшний день. По статистике, 92% устройств, которыми пользуются наши клиенты в Алтайском крае, поддерживают 4G. Так что именно эта технология обеспечивает быстрым мобильным интернетом большинство пользователей.

— А вы проводите какие-нибудь исследования, например, откуда приезжают к нам туристы, куда ездят отдыхать жители Алтайского края?

— Буквально недавно анализировали эту информацию с помощью технологии BigData. Конечно, чаще всего жители региона ездили на юг к морю и летали в Москву. Среди сибирских направлений лидируют Новосибирская область, Республика Алтай и Кузбасс. К нам, в свою очередь, чаще других приезжают сибиряки — Кузбасс, Новосибирская и Омская области. В последние два года значительно выросла доля москвичей. В топ-5 входят также жители Ханты-Мансийского автономного округа.

— И всё-таки сейчас абоненту есть из чего выбрать. Причём каждый оператор акцентирует внимание на том, что в своей работе он думает о клиенте. У Tele2 красивый слоган — «другие правила». Что такого другого предлагает ваша компания своим абонентам? Чем вы отличаетесь от конкурентов?

— Сейчас на рынке четыре крупных оператора. В условиях столь сильной конкуренции борьба за клиента идет в том числе в нише дополнительных услуг. И мы предлагаем нашим клиентам то, чего на рынке еще не было. Уже довольно долгое время Tele2 запускает разные интересные фишки и нестандартные услуги, часть из которых наши конкуренты не берутся даже повторить.

Например, мы предлагаем своим клиентам обмен остатков минут разговоров в пакете на просмотр кино — это уникальная услуга на телеком-рынке. Ещё у наших пользователей есть возможность продавать «лишние» минуты и гигабайты на специальной онлайн-площадке — «Маркете Tele2». Или сохранять свои гигабайты и минуты вечно — после окончания периода остатки пакетов не сгорают. Мы дали клиентам возможность распоряжаться своим тарифом так, как ему удобно. Сейчас это кажется очень справедливым и логичным, но когда мы только подошли к этому решению, оно казалось революционным.

— На какие сервисы сейчас наблюдается особенный спрос?

— В последнее время вырос спрос на комплексные услуги: пользователям важны не только голосовая связь и быстрый интернет, но и бонусы, которые может предложить оператор. Например, совсем недавно мы запустил мультиподписку Mixx, которая включает в себя дополнительные 50 гигабайт интернета, безлимитные мессенджеры и соцсети, доступ к видеосервису Wink, бонусы и скидки от служб доставки продуктов и много что ещё. Подключается на любой тариф. Пользователям удобно, что все преференции собраны в одном месте, поэтому такие предложения действительно востребованы.

— По-вашему, как дальше будет развиваться мобильная связь?

— Внимание, в первую очередь, будет уделяться скорости передачи данных. Мы привыкли, чтобы всё работало быстро: интернет летал, фотографии в соцсети загружались мгновенно, видеозвонок другу не прерывался в самый интересный момент. Так что задачей оператора будет сохранить привычные скорости мобильного интернета при растущем трафике.

Вторым направлением для развития станет поддержка привычного уровня жизни клиента: онлайн-покупки, развлечения, полезные сервисы и приложения... Какие-то решения и услуги обязательно будут появляться, чтобы сделать нашу жизнь ещё более комфортной. Чтобы как можно больше направлений было у клиента в доступности одного клика.