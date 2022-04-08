Дождь и мокрый снег. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных

Выходные с локальными осадками, холодными ночами и плюсовой температурой в течение дня ждут жителей Алтайского края 9 и 10 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

В ночь на субботу, 9 апреля, ожидается похолодание до +1...-4 градусов. В северных и восточных районах края прогнозируется дождь и мокрый снег, возможно появление временного снежного покрова. На дорогах местами будет сильная гололедица. Ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Днём 9 апреля температура воздуха составит около +4...+9 градусов. Местами по востоку синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на дорогах местами также будет скользко. Ветер будет по-прежнему северо-западный, 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Ночью в воскресенье, 10 апреля, термометры опустятся до -2...-7 градусов. По востоку региона при этом местами будет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами по востоку порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до +4...+7 градусов. При этом преимущественно без осадков, однако утром местами также будет гололедица. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.