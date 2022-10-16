Дожди и сильный ветер. Жителей Алтайского края предупредили о серьезном ухудшении погоды

В Алтайском крае 17 октября ожидается серьёзное ухудшение погоды. Об этом жителей и гостей региона предупредили в региональном главке МЧС.

Ожидается похолодание, дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду. Местами в восточных районах порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.

Спасатели напомнили правила безопасности при сильном ветре:

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие ветви, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).