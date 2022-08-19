Два здания-близнеца в стиле минимализма построят в Барнауле для офисов

Два офисных здания построят в Барнауле по адресу улица Попова, 196а (пересечение с улице Взлётной). Проект презентовали на градостроительном совете, который прошёл 17 августа.

Как пояснил автор концепции Антон Копылов, оба объекта будут выполнены в современном стиле минимализма. Два «офисника» планируют возвести на участке в глубине существующей застройки по улице Попова. В соответствии с проектным заданием внутреннее пространство зданий делится на отдельные помещения со свободной планировкой.

Как отметил Копылов, архитектурно-художественный облик, цветовое и стилистическое решение фасадов проектируемых общественных зданий адаптированы к окружающей существующей градостроительной среде. Также рядом предусмотрена парковка для автомобилей. Кроме того, высадят несколько деревьев.

В целом эксперты поддержали проект. Архитекторы предложили проектировщику увеличить площадь озеленения.