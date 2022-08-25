Единственный в Бийске роддом закрыли на «помывку»

Единственный в Бийске роддом в Центральной городской больнице закрыли на «помывку». Как сообщает «Бийский рабочий», обязательные профилактические мероприятия, во время которых невозможно осуществлять деятельность родильного дома, продлятся до 11 сентября.

Строгий санитарный режим требуется для защиты мамы и ребёнка от инфекций. По этой причине родильные дома закрываются на профилактическую обработку, которая длится от двух недель до одного месяца.

Отмечается, что в крайнем случае рожениц могут отправить в Барнаул. Напомним, что после начала пандемии роддом Бийского олеумного завода переквалифицировали под ковидное отделение.