Российский рэпер Walkie покончил с собой
Тело музыканта нашли около многоэтажного дома на улице Конгрессной в Краснодаре
1 октября 2022, 08:02
Российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой. Об этом сообщает издание 93.ru.
Тело музыканта нашли около многоэтажного дома на улице Конгрессной в Краснодаре. Ему было 27 лет. Известно, что ранее молодой человек лежал в психоневрологическом диспансере.
Как сообщает Mash, перед смертью рэпер записал прощальное видео. В нем Петунин выразил опасения, что его могут мобилизовать, несмотря на медицинские противопоказания.
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