«Это смех один». Лучший дворник Барнаула рассказал о детских площадках, траве и пакетах

В Барнауле выбрали лучшего дворника на конкурсе «Лучший по профессии», который проводят в городе более десяти лет, сообщает мэрия.

Комиссия оценивала качество работы дворников на месте, осматривая чистоту контейнерных площадок и дворов. В итоге отметили, что «с каждым годом становится всё сложнее выбрать победителей».

Лучшим дворником стал Сергей Лукин из ТСЖ «Экспресс». Мужчина следит за территорией возле дома № 38 по проспекту Строителей (4 подъезда, 136 квартир).

«На мой взгляд, в нашем дворе не хватает современной детской площадки. В соседних домах они есть, но это смех один. Конечно, я переживаю не только за то, чтобы окурки с балконов не выбрасывали, хочется, чтобы у жителей был комфорт во всём. А моя работа известна — с семи до девяти утра убираю территорию, два раза в месяц кошу траву на придомовой территории, зимой расчищаю от снега не только площадки возле подъездов, но и на дороге, где она машинами не заставлена. Субботники весной и осенью тоже за мной, на подмогу каждый раз выходят по два-три человека. Замечания жителям делаю, если они выбрасывают пакеты с мусором с балкона. И знаете, действует. На самом деле, отношения со всеми хорошие, за шесть лет работы меня узнали в лицо, здороваются, иногда просто останавливаются поговорить», — рассказал Лукин о своей работе.

Мужчина отметил, что ему нравится трудиться на свежем воздухе. Кроме того, есть свободное время и для другой деятельности.