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Фейерверки и церкви. Как старый Новый год видят нейросети

Мы решили узнать, как сеть Midjourney изобразит неофициальный праздник

13 января 2023, 08:02, ИА Амител

Иллюстрация: midjourney.com
Иллюстрация: midjourney.com

Сегодня в России, республиках бывшего СССР и некоторых зарубежных странах отмечают старый Новый год. Праздник появился из-за перехода с юлианского календаря на григорианский в феврале 1918 года. 14 января — это Новый год по старому стилю.

К слову,  Русская православная церковь до сих пор использует юлианский календарь. Поэтому Рождество в нашей стране празднуется 7 января, а в католических государствах — 25 декабря. В период светских новогодних праздников верующие держат Рождественский пост. А Новый год, а точнее «новолетие», Православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю) — не от Рождества Христова, а от сотворения мира.

Amic.ru решил с помощью популярной нейросети Midjourney узнать, как видит ИИ старый Новый год.

Комментарии 2

  • Любая нейросеть, или ИИ, это в первую очередь программа поставленная на мощный компьютер или даже несколько компьютеров! А программа это всегда математический алгоритм действий, который программист сам или по указанию руководства закладывает в свою программу, в зависимости от желаемой цели! Решения ИИ, это не творчество, это сборка выводов из уже известных фактов, подгоняющая эти выводы под желания владельца нейросети!!! Главное знать кто владеет этой сетью, или кто владеет программистами обслуживающих этот ИИ! Помните это всегда! Даже тогда, когда нейросеть вдруг скажет вам, что теперь какие-то товары вы не можете покупать, потому что у вас, или у них, превышен углеродный след! Даже когда она скажет что теперь ваша зарплата станет меньше, потому что вы должны минимизировать расходы! Или даже тогда когда ИИ выдаст вам, что вам запрещается работать... За всеми эти выводами стоят конкретные люди, которые таким образом дистанцируются, отгораживаться от ответственности за принятые отрицательные решения!!! По́мните это!
    13 января, Гость   Ответить
  • не от Рождества Христова, а от сотворения мира. --- дополните - в звёздном храме...
    13 января, Гость   Ответить
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