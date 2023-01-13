Фейерверки и церкви. Как старый Новый год видят нейросети

Мы решили узнать, как сеть Midjourney изобразит неофициальный праздник

13 января 2023, 08:02, ИА Амител

Иллюстрация: midjourney.com

Сегодня в России, республиках бывшего СССР и некоторых зарубежных странах отмечают старый Новый год. Праздник появился из-за перехода с юлианского календаря на григорианский в феврале 1918 года. 14 января — это Новый год по старому стилю.

К слову, Русская православная церковь до сих пор использует юлианский календарь. Поэтому Рождество в нашей стране празднуется 7 января, а в католических государствах — 25 декабря. В период светских новогодних праздников верующие держат Рождественский пост. А Новый год, а точнее «новолетие», Православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю) — не от Рождества Христова, а от сотворения мира.

Amic.ru решил с помощью популярной нейросети Midjourney узнать, как видит ИИ старый Новый год.