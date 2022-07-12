Городские власти и коммунальщики сохранят гаражи у моста на Новом рынке
Изначально планировалось, что работы будут вестись на территории, где стоят строения, но дорожники и РЖД смогли найти компромисс
В Барнауле обсудили вопрос демонтажа гаражей у моста на Новом рынке. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Городские власти пояснили, что «техническими условиями со стороны РЖД был предусмотрен демонтаж гаражных строений в зоне производства работ», однако в ходе дополнительного исследования было найдено решение, которое позволит сохранить гаражи.
«Демонтировать необходимо только металлическое сооружение, которое дополнительно пристроено к одному из гаражей. По итогам предварительной встречи с его владельцем достигнута договоренность о сносе данной пристройки, а сам гараж, как и другие, будут сохранены», — рассказал Антон Шеломенцев.
Владелец гаража отметил, что он был готов к этому решению, потому что гаражи считаются самостроями.