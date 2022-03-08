Губернатор Виктор Томенко поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в соцсетях опубликовал поздравление с Международным женским днём.

«Дорогие женщины!

Поздравляю вас с праздником весны и любви!

Сегодняшний день с самого утра наполнен искренними словами нежности и восхищения. Сложно выразить наши чувства и благодарность за то, что вы делаете каждый день. Ваша трогательная забота окружает нас с самого детства. Вы храните семейный очаг и воспитываете детей, достигаете успехов в работе и решаете общественные задачи, сострадаете чужим судьбам и преодолеваете трудности. И при этом вам всегда удаётся оставаться обаятельными и вдохновлять нас на поступки и достижения, наполнять жизнь смыслом!

Мы любим вас, гордимся и хотим видеть счастливыми. Пусть в жизни будет как можно больше светлых и радостных дней! Пусть исполняются желания! Пусть беды обходят вас и ваши семьи стороной!

Дорогие женщины! Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!

С праздником, с 8 Марта!"