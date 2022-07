Как в Алтайском крае прошел фестиваль Because of The Beatles. Фоторепортаж

16 июля в Алтайском крае на Бирюзовой Катуни прошел фестиваль Because of The Beatles. Среди гостей был корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина, которая передала атмосферу фестиваля.

Впервые на праздник приехали сразу два оркестра. Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» имени Евгения Борисова под управлением заслуженного артиста России Николая Комиссарова и Барнаульский духовой оркестр под управлением Александра Онищенко сыграли свои программы, составленные из главных хитов The Beatles.

Для гостей работали две площадки, посетить которые можно было совершенно бесплатно.