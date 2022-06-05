Когда в Барнауле начнут строить развязку за 3,9 миллиарда и зачем она нужна городу

Многоуровневую транспортную развязку с двумя мостами начнут строить в ближайшее время на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в районе бывшего кафе «Арарат». В июне будет определён подрядчик, который выполнит работы примерно за 3,9 миллиарда рублей. Сдать самый амбициозный дорожный объект в современной истории Алтайского края планируют к концу 2023 года. Рассказываем, как будет выглядеть развязка, зачем вообще она нужна Барнаулу и приведёт ли строительство объекта к большим пробкам в краевой столице.

Какой будет многоуровневая развязка?

Проект разработали специалисты компании «Алтайиндорпроект». Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе «Арарат», которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке составит 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров. Стоимость работ составит около 3,9 миллиарда рублей.

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Зачем вообще нужна развязка?

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. Планы по реконструкции участка обсуждались много лет. Мешало одно — отсутствие финансирования. Этот проект реализуют благодаря правительственному кредиту, который Алтайский край получил из федерального бюджета.

Когда начнётся строительство развязки?

Уже летом. Сейчас проект проходит экспертизу. В 2022 году на месте будущей развязки начнутся подготовительные работы по переносу коммуникаций, а также электрических и тепловых сетей. Основные работы пройдут в 2023 году.

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Приведут ли работы к большим пробкам в Барнауле?

На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время. Поэтому сильно повлиять развязка на ситуацию на дорогах города не должна.